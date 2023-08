Super Lune Bleue : qu'est-ce que ce phénomène rare observable dans la nuit de mercredi à jeudi ?

Préparez-vous à lever les yeux vers le ciel lors de la prochaine nuit, un phénomène rare va se produire. Il sera possible d'observer une "super Lune bleue", une manifestation qui arrive tous les 10 à 20 ans d'après la Nasa. Attention tout de même à ne pas être déçu, la Lune ne sera pas bleue comme son nom l'indique.

Deux pleines Lunes durant un même mois

Dans un premier temps, le terme de "Lune bleue" est employé lorsque la pleine Lune apparaît deux fois au cours d'un même mois. Un phénomène qui se produit tous les deux ou trois ans. Vous avez donc déjà pu en observer une le 1er août dernier et il vous sera possible de voir la seconde ce mercredi soir.

Mais pourquoi une telle appellation ? Car l'astre passe au plus près de la Terre en un point nommé, le périgée. En revanche, la différence de taille ne saute pas aux yeux. Il faut imaginer que l'on passe de la taille d'une orange à celle d'un pamplemousse. Mais cela reste beau à observer, poétique et même très rare. Pour ne pas rater ce rendez-vous, il faudra veiller un peu. L'astre argenté apparaîtra à partir d'1h35 aux quatre coins du globe et à 3h35 cette nuit en France. Et ce, jusqu'à l'aube. Pour bien l'observer, les conseils habituels peuvent s'appliquer : s'écarter des villes et de la pollution lumineuse et simplement lever les yeux au ciel.