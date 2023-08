Nuit des étoiles filantes : tout savoir sur ce phénomène observable les 11, 12 et 13 août

Lever les yeux au ciel au cours des trois prochaines nuits pourrait offrir un spectacle grandiose. Comme chaque année, au cœur de l'été, des étoiles filantes défileront sous les regards émerveillés des curieux. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet impressionnant phénomène céleste.

Comment expliquer cette présence massive d'étoiles filantes ?

Entre le 17 juillet et le 24 août, la Terre croise sur sa trajectoire une comète, baptisée "Swift-Turtle". Cet amas de roche et de glace laisse derrière lui une poussière céleste qui prendra la forme de traînées lumineuses dans le ciel. Ces météores ne sont donc pas à proprement parler des étoiles mais plutôt des morceaux de poussières qui scintillent une fois entrés dans l'atmosphère en raison de la chaleur qu'ils dégagent. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que ces étoiles filantes devraient être les plus nombreuses avec près de 70 manifestations à l'heure, selon le planétologue Sylvain Bouley, interrogé sur Franceinfo.

Faut-il s'équiper pour les observer ?

Nul besoin d'acquérir divers outils astronomiques pour profiter du spectacle. Au cours des trois prochaines nuit, l'œil nu sera votre meilleur allié. Et contrairement aux éclipses solaires, ces étoiles filantes ne brutaliseront pas votre rétine si vous ne disposez pas de lunettes adaptées. En revanche, l'utilisation d'un télescope sera indispensable pour observer Jupiter et ses satellites mais également Saturne et ses fameux anneaux.

Besoin d’un instrument d’observation ? Non ! Surtout pas ! Il vous faut un champ de vision énorme pour ne pas en manquer ! Donc zoomer serait inutile. Mettez vous à l’aise, ouvrez bien vos yeux et appréciez le moment :) — SpaceScience (@SpaceScience_) July 28, 2023

Quelles sont les conditions à respecter pour une observation optimale ?

L'horizon doit d'abord être parfaitement dégagé. Et cela tombe bien : les conditions s'annoncent idéales cette année en raison de la faible luminosité de la Lune qui ne viendra donc pas perturber l'obscurité nécessaire pour apprécier ces nuits étoilées. "Il faut se rendre dans un endroit sombre, loin des lumières de la ville, de laisser ses yeux s'habituer pendant plusieurs minutes et de regarder la partie du ciel la plus sombre possible", résume l'association The Planetary Society.

Comment savoir précisément où regarder ?

En utilisant, par exemple, des applications conçues pour guider votre observation. Grâce à la géolocalisation de votre smartphone, "La carte du ciel" indique où se trouvent les différentes constellations, notamment celles de Persée et de Cassiopée que vous pourriez prochainement apercevoir.