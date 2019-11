Cet outil vous permettra de savoir si une photo a été retouchée

Vous voulez connaître le "vrai" visage des stars ? Savoir si un visage a été retouché sur une photo ? Ce devrait être désormais bientôt possible.

Cette semaine, l'entreprise américaine Adobe, l’inventeur de Photoshop, le logiciel expert de la retouche photo, organisait son événement Adobe MAX. Lors de cette conférence, la société a présenté les derniers projets expérimentaux de ses développeurs, qui seront ensuite intégrés dans les services Adobe. Après avoir lancé en 2018 une technique pour détecter les images retouchées, elle lance cette année l'outil "About Face", une fonction capable de dire plus particulièrement si sur une photographie un visage a été retouché. Cet outil peut même supprimer toutes les modifications pour retrouver la photo d’origine.

Adobe a analysé des millions de retouches avec une intelligence artificielle

"About Face" n'utilise pas d'algorithme de détection des visages mais se concentre plutôt sur les pixels individuels. Une fois l'image importée, il est en mesure de donner une probabilité de manipulation entre zéro - si la photo est originale - et 100 - s'il est certain qu’il y a eu une retouche. Il est ensuite possible d'obtenir une "carte thermique" pour voir en couleurs les zones qui ont été manipulées.

L'outil est dans un premier temps réservé aux professionnels, plus particulièrement aux organes de presse afin de valider leurs photos avant de les publier. Pour le mettre au point, Adobe a analysé des millions de retouches avec une intelligence artificielle, ce qui a permis de répertorier toutes les traces invisibles laissées par l'outil quand on enlève une ride, un bouton, qu’on rehausse les pommettes ou qu’on change le grain de la peau. Autant d'informations qui permettent également d’inverser le processus.