Un an au cœur de l'environnement martien : la Nasa recherche des volontaires pour une mission hors du commun

Un voyage sur Mars, ça se prépare. Dans les années 2030, des missions spatiales seront organisées pour partir à la découverte de la planète rouge. Pas encore de présence humaine sur l'astre, en 2024, mais déjà des missions destinées à préparer le terrain. Comme le rapporte le Guardian, la Nasa, l'Agence spatiale américaine, recherche actuellement des volontaires pour relever un défi hors du commun : évoluer pendant un an dans un isolement total où sera reproduit, de façon la plus précise possible, l'environnement martien.

Cette réplique imprimée en 3D se situe au centre Lyndon B. Johnson de Houston, au Texas. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Chapea, élaboré par la Nasa, qui vise à simuler des missions d'un an à la surface de Mars. Chacune d'entre elles mobilisera quatre membres d'équipage qui devront vivre dans un habitat isolé d'environ 160m². Dans cet environnement, baptisé Mars Dune Alpha, ces volontaires devront effectuer des simulations de sorties dans l'espace, des opérations robotiques, l'entretien de l'habitat ou encore faire pousser des cultures. Le lieu contient des logements individuels, une cuisine, des espaces dédiés aux activités médicales et des salles de repos et de remise en forme.

Plusieurs critères à respecter

La Nasa met toutefois en garde : "Pour obtenir les données les plus précises, la mission analogique sera aussi réaliste que possible sur Mars, ce qui peut inclure des facteurs de stress environnementaux tels que des ressources limitées, l'isolement, une panne d'équipement et des charges de travail importantes". Par conséquent, l'Agence privilégie un certain type de profil. Les postulants doivent impérativement posséder un diplôme en ingénierie, mathématique ou bien en sciences biologiques, physiques ou informatiques. Une expérience dans ces domaines est également requise. Les candidats ayant déjà effectué plus de 1.000 heures de vol en tant que pilote peuvent, eux aussi, se positionner.

Seuls les citoyens, ou résidents permanents, américains, âgés de 30 à 55 ans, sont habilités à postuler. Il faut également être en bonne santé et non-fumeur. Les personnes remplissant ces critères peuvent déposer leur candidature sur le site officiel jusqu'au 2 avril. L'Agence ne précise pas le montant exact de la rémunération, mais indique que les membres d'équipage seront payés en fonction de leur temps de présence dans l'habitat. Le quatuor sera le deuxième à y évoluer puisqu'un premier groupe y effectue actuellement une mission débutée l'été dernier.