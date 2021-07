Ce que la mission InSight révèle de la structure interne de Mars

C'est la première fois que l'on explore la structure interne d'une planète autre que la Terre. Grâce à la sonde Insight de la Nasa et à son sismomètre conçu par l'agence spatiale française, les battements de coeur de Mars ont pu être écoutés. Deux ans et demi après son lancement - en novembre 2018 - cette sonde a mesuré l'activité sismique de la planète rouge et a enregistré les tremblements de terre, pour mieux connaître son noyau, mais aussi sa croûte et son manteau. Et les premiers résultats viennent de paraître dans la célèbre revue scientifique américaine Science.

Des tremblements de Terre ont en effet été enregistrés à l'intérieur de Mars : à certains endroits rien, et puis ailleurs, 600 séismes ont été détectés en 2 ans. Si les scientifiques imaginaient de gros séismes, ils ont été surpris. Ils ne sont finalement pas très forts, en tout cas pas autant que sur Terre.

Une planète qui se refroidit

Le sismomètre installé à la surface a écouté les tremblements de la planète rouge jusqu'à 3000 km en profondeur. Et c'est dans une même zone qu'ils ont été repérés, comme l'explique Philippe Lognonné, géophysicien et responsable principal de ce dispositif. "De manière surprenante ce sont des séismes qui viennent tous d'une même région où l'on sait que dans les dix derniers millions d'années il y a eu de l'activité volcanique. Donc Mars s'est certainement refroidie à cet endroit, du magma est sorti à la surface et on voit aujourd'hui ce refroidissement qui continue", a-t-il détaillé.

Mars est donc une planète qui se refroidit, et la température moyenne y est aujourd'hui de -60 degrés. Explorer davantage son intérieur devrait ainsi permettre de mieux comprendre comment, il y a 3 milliards d'années, elle est devenue une planète froide, aride et peu active. En résumé une planète hostile, alors qu'au même moment la vie émergeait sur Terre.