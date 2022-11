Mars : le robot Perseverance aurait trouvé des composés organiques… Et bientôt des traces de vie ?

Sur la planète rouge, les preuves de vie semblent s'accumuler. Le robot Perseverance a recueilli plusieurs échantillons sur la surface de Mars, aussitôt analysés par les chercheurs. Selon plusieurs publications scientifiques, les roches récupérées confirment qu'il y a bien eu de l'eau sur Mars. Autant d'indices qui alimentent l'hypothèse d'une preuve de vie sur cette planète voisine. Des molécules favorables à la vie, des composés organiques, seraient contenu dans presque tous les échantillons martiens récupérés par Perseverance. Il s'agit de roche volcanique qui montre que de la lave a rencontré l'eau à plusieurs reprises.

Un passé aquatique riche

Cela fait maintenant un an et demi que le robot de la Nasa voyage autour de ce cratère nommé Jezero à la recherche de signes de vie. Grâce à son travail et d'après l'une des études, on sait aujourd'hui que les roches de ce cratère ont connu trois événements distincts au cours desquels elles ont été exposées à de l'eau. Une aubaine pour les scientifiques, car plus le passé aquatique de mars est riche, plus les chances de trouver des traces de vie organique sont élevées.

Plusieurs millions d'années sont nécessaires pour voir émerger des formes de vie complexes, alors il faudra être patient avant d'avoir des analyses plus poussées. La Nasa et l'Agence spatiale européenne doivent envoyer un autre vaisseau sur Mars pour récupérer ces échantillons, qui sont donc attendus sur Terre au début des années 2030, après un interminable voyage retour d'au moins sept mois.