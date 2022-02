Santé : quels sont les aliments qui dopent le plus les performances de notre cerveau ?

Ce jeudi paraît un livre qui va peut-être vous faire changer votre alimentation. Intitulé La nutrition du cerveau, écrit par l'Américain Max Lugavere aux éditions Thierry Souccar, il a déjà connu un formidable succès aux USA. Ce best-seller signé d'un écrivain santé et bien-être est un guide complet qui révèle le lien souvent étonnant entre alimentation, mode de vie et fonctions cérébrales. L'auteur a en particulier listé dix aliments, des "superaliments", qui dopent les performances de notre cerveau ou qui luttent contre son vieillissement. Car notre cerveau est extrêmement sensible à la nourriture que nous mangeons.

Chocolat, myrtilles et avocat

A commencer par le chocolat qui contient 80% de cacao et favorise le flux sanguin vers le cerveau. Les myrtilles quant à elles améliorent la communication des neurones dans les parties du cerveau qui gèrent la mémoire. L'avocat enfin oxygène les cellules de la tête et du cœur.

Et si vous ne devez choisir qu'une seule huile pour vos repas, privilégiez l'huile d'olive extra vierge, explique Max Lugavere, l'auteur de La nutrition du cerveau. "Avec l'huile d'olive extra vierge, le cerveau fonctionne mieux. Cela améliore le métabolisme, donc votre capacité à créer de l'énergie. Et c'est une nourriture que les hommes consomment depuis des milliers d'années puisque c'est très simple à faire, en broyant simplement des olives."

Quel que soit votre âge, un changement de nourriture a un effet rapide sur le cerveau, assure cet auteur. Le cerveau est influencé par ce qui nourrit notre corps, et s'adapte donc immédiatement.