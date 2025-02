Identifié en décembre dernier, l'astéroïde 2024 YR4 aurait 3,1% de risque de s'écraser sur la planète Terre, un niveau de probabilité encore jamais enregistré. Interrogé dans l'émission "Pascal Praud et vous", le responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace de Toulouse explique pourquoi cet astéroïde porte ce nom-là.

Le 22 décembre 2032, l'astéroïde 2024 YR4 pourrait percuter la Terre selon les astronomes. D'après les chiffres de la Nasa, il aurait 3,1% de risque de s'écraser sur notre planète, soit un niveau de probabilité encore jamais atteint depuis les premières observations.

Le même principe que pour les plaques d'immatriculation

Après avoir rassuré quant à la dangerosité de cet astéroïde, découvert en décembre dernier, Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace de Toulouse, explique dans l'émission Pascal Praud et vous la raison pour laquelle ce nom de 2024 YR4 lui a été donné.

Il s'agit du même principe que pour les plaques d'immatriculation, souligne-t-il. "On commence par AA, ensuite AB, AC, etc. Alors, 2024, parce qu'il a été trouvé en 2024, et YR4 est l'implémentation de ce système d'immatriculation qui augmente en fonction du mois et du jour où on le trouve", expose Olivier Sanguy sur Europe 1.