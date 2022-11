Éclipse totale de Lune : comment observer le phénomène ?

Vite, prenez votre billet d'avion. Pour la deuxième fois en 2022, une éclipse totale de Lune aura lieu ce mardi 8 novembre. La dernière éclipse lunaire a eu lieu le 16 mai dernier. Mais l'éclipse de ce jour ne sera malheureusement pas visible depuis tous les points du globe. Si vous avez la chance de l'observer, Europe 1 vous explique où et quand voir le phénomène astronomique.

Où pouvons-nous l'observer ?

Grise puis jaune puis rouge sang, la Lune va se parer de ses plus belles couleurs. Pour voir l'éclipse totale de Lune, il faudra se trouver en Amérique du Nord, en Asie, en Australie ou dans le Pacifique, indique la Nasa. Elle ne sera donc pas visible en France métropolitaine puisque la Lune sera couchée sur le territoire lors de son entrée dans la pénombre mais pourra être visible depuis la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

À quelle heure sera-t-elle visible ?

Il sera possible de l'admirer dès 4 heures du matin, heure locale, en Amérique du Nord, jusqu'à 5h42. L'éclipse sera ensuite partielle jusqu'à 6h49, informe la Nasa. Pas de panique si vous n'êtes pas sur place, l'événement est aussi visible en ligne via la chaîne YouTube de The Virtual Telescope Project.

En France métropolitaine, nous pourrons donc l'observer à partir de 10h09. Elle sera ensuite complètement cachée dès 11h16 pour atteindre un éclipsement total à 11h59. Elle sortira de la pénombre à 13h49.

Pourquoi une éclipse lunaire totale a-t-elle lieu ?

Ce phénomène astronomique se produit lorsque la Terre projette une ombre complète sur la Lune. Lors d'une éclipse lunaire totale, la Lune et le Soleil se trouvent de part et d'autre de la Terre. Pourquoi les éclipses lunaires ne se produisent-elles pas tous les mois étant donné que la Lune effectue une orbite autour de la Terre tous les 27 jours ? Car l'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil, de sorte que la Lune passe souvent au-dessus ou en dessous de l'ombre de la Terre, précise la Nasa.

Selon Alphonse Sterling, astrophysicien du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, Alabama, les éclipses lunaires totales se produisent environ une fois tous les 1,5 ans en moyenne mais la prochaine éclipse lunaire totale ne se produira pas avant 2025. Aucune protection spéciale pour vos yeux n'est nécessaire, contrairement aux éclipses solaires qui se produisent pendant la journée.