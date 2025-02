Eclipse solaire en Mars : quand, où et comment l'observer ?

Le samedi 29 mars 2025, les Français pourront assister à un événement assez rare, une éclipse solaire partielle. Pendant près de quatre heures, la Lune cachera partiellement le Soleil, du fait de son alignement entre l'astre et la Terre. Le phénomène s'observera différemment en fonction de votre localisation.

Le samedi 29 mars 2025, la planète aura la chance d’assister à une éclipse solaire partielle, qui sera visible depuis la France. Europe 1 fait le point sur les points d’observation et les précautions à prendre pour admirer ce phénomène extraordinaire.

Le nord du pays plus exposé que le sud

Cette éclipse ne sera pas totale, mais partielle, c’est-à-dire que la Lune ne cachera qu’une partie du rayonnement solaire. La totale n’arrive que lorsque la Lune est parfaitement alignée entre la Terre et le Soleil, sa taille permettant alors de camoufler parfaitement notre satellite.

Ici, malgré la pleine Lune, celle-ci ne traversera que partiellement l’ombre de la Terre. Cette année, quatre éclipses seront visibles, en mars et en septembre. “Les deux premières en mars ont lieu au nœud ascendant de la Lune (NDLR : les 14 et 29 mars), les deux suivantes ont lieu six lunaisons plus tard au nœud descendant de la Lune en septembre.”

“Il se produira de nouveau une éclipse totale de Lune le 7 septembre 2025 et une éclipse partielle de Soleil le 21 septembre 2025”, rappelle sur son site l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Selon l'Institut, l'éclipse sera visible en France à partir de 9h57 à Quimper et jusqu’à 12h à Lille, avec un apogée aux alentours des 11h du matin. En France, la région bretonne et la ville de Brest auront la meilleure exposition pour admirer l’événement : à Brest, 32,5% de la surface du Soleil devrait être cachée par la Lune contre 23,5% à Paris ou 6% à Ajaccio.

Des observatoires ouvriront leurs portes au public

Seules l’Amérique du Nord, l’Afrique du Nord et l’Europe pourront y assister. Le Canada sera le premier à pouvoir s’émerveiller dès l’aube. L'éclipse s’éloignera ensuite vers l'est pour atteindre l’Europe et le Maghreb avant de finir sa course en Sibérie, au coucher du soleil.

La carte de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides donne une bonne visibilité des villes les plus exposées en fonction des heures de passage de l’éclipse.

Il faudra bien sûr compter sur une météo claire pour profiter pleinement de l’éclipse, et ne pas l’admirer avec de simples lunettes de soleil ou un télescope, mais des lunettes filtrantes conçues pour l'observation d'éclipses (norme internationale ISO 12312-2) ou bien des équipements comportant des filtres.

Certaines villes proposent à leurs habitants de se rassembler pour profiter du phénomène avec d’autres amateurs d’astronomie. Ainsi, l'observatoire Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge (Essonne) ou l’observatoire historique de Marseille accueilleront le public pour observer l'éclipse.