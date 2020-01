Et si les volcans aidaient les agriculteurs contre la sécheresse ?

Pour lutter contre la sécheresse, la pouzzolane, issue des volcans d'Auvergne, pourrait bien venir au secours de l'agriculture. Cette roche s'est formée au moment des éruptions volcaniques, lorsque le magma a été projeté et subitement refroidi par l'air, nous dit Fanny Agostini. Cette roche a la caractéristique d'être friable, ultra légère et surtout poreuse. Et ces propriétés s’avèrent être une arme contre les conséquences du changement climatique sur l’agriculture et un atout imparable pour lui permettre de s’adapter.

Comme cette pouzzolane est constituée d’alvéoles, elle a la capacité de retenir très efficacement l’eau. Autant de fragments rocheux qui vont donc agir comme des milliers d’éponges. En cas de sécheresse, cela va donc humidifier et hydrater le sol malgré la chaleur. Un système naturel et très simple à mettre en place. Une formule d'ailleurs testée et approuvée.

Une récolte triplée grâce à la pouzzolane

Des vignerons girondins ont fait appel à la roche des volcans auvergnats pour protéger leurs vignes des chaleurs caniculaires. Sur les terre du fameux St Emillion, les résultats ont même dépassé les espérances, malgré la terrible canicule que les cultures ont dû encaisser l’été dernier, les récoltes sur les terrains où la pouzzolane a été répandue ont triplé par rapport aux années précédentes.

Les vignes ont permis d’expérimenter et de réaliser l’efficacité de la pouzzolane et pourrait débarquer pour d’autres type de cultures : des particuliers dans jardins aux champs de maraîchages plus vastes. C'est la preuve que des solutions adaptatives se trouvent dans la richesses de nos territoires. La pouzzolane fait partie des trucs et astuces efficaces qui pourrait devenir monnaie courante et, donc, venir au secours de l’agriculture.