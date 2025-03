Fin de mission pour le télescope spatial Gaia

Lancé il y a onze ans par l'Agence spatiale européenne, le télescope spatial Gaia a terminé ce jeudi sa mission de cartographie de la Voie lactée. Les données du satellite permettent de mieux comprendre la galaxie avec un catalogue de plus de 1,8 milliard d'étoiles. Ces données continueront d'être exploitées jusqu'en 2030.

Le télescope spatial européen Gaia a terminé sa mission de cartographie de la Voie lactée jeudi avec une commande l'envoyant vers une "orbite de retraite", selon un communiqué de l'ESA, même si l'exploitation de ses données se poursuivra jusqu'en 2030.

En onze ans, la machine a dressé une véritable carte de la galaxie et permis de mieux comprendre son origine, son évolution et sa forme actuelle. Grâce notamment à un catalogue d'actuellement plus de 1,8 milliard d'étoiles dont la position, les caractéristiques et le mouvement dévoilent son histoire.

Les parcours de 150.000 astéroïdes enregistrés

Le satellite a aussi observé l'environnement de la Voie lactée, avec plus de cinquante galaxies naines en orbite, ainsi que des courants et amas d'étoiles. A l'intérieur, il a enregistré le parcours de 150.000 astéroïdes et la présence d'au moins 33 trous noirs. Lancé le 19 décembre 2013 par l'Agence spatiale européenne (ESA), Gaia a dressé ses observations depuis une orbite stable à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le point de Lagrange L2.

Afin d'éviter qu'une fois inactif il ne menace d'autres instruments travaillant à cet endroit, comme le télescope spatial James Webb, les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne ont lancé jeudi la dernière commande de passivation de Gaia. En l'occurrence en commandant à ses moteurs une dernière impulsion qui va l'amener sur une orbite lointaine autour du Soleil, avec la garantie qu'il restera à au moins dix millions de kilomètres de la Terre pour les cent ans à venir.

En revanche, l'exploitation du déluge de données transmises par la machine est loin d'être achevée. La mission livrera normalement en 2026 son quatrième catalogue du ciel, établi avec les cinq premières années et demie de la mission.

Le catalogue final, avec dix années et demie d'observations, est attendu vers 2030. Avec l'assurance de fournir ainsi aux astronomes et astrophysiciens matière à de nouvelles découvertes pendant les décennies à venir.