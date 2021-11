De retour sur Terre, Thomas Pesquet va-t-il bientôt partir sur la Lune ?

Cinquante ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune lors de la mission Apollo, la Nasa pourrait à nouveau envoyer des humains sur le satellite à partir de 2025. Il y aura, dans l'équipage, des astronautes américains, évidemment, mais aussi trois Européens. Et, tout juste revenu de la Station spatiale internationale, le Français Thomas Pesquet compte bien en faire partie. Pour l'instant, il poursuit sa réadaptation au Centre européen des astronautes de Cologne.

Des arguments à faire valoir

Mais une fois que le "mal de terre" sera passé, l'astronaute français compte bien se préparer à d'autres aventures au-dessus de nos têtes. Sur Twitter, il a publié un message qui peut être pris comme une boutade, mais aussi comme un défi personnel : "Et après, on va sur la Lune ?" "Je pense que ce qui est enthousiasmant dans le projet qu'on a aujourd'hui d'y retourner, ce n'est pas juste d'y retourner pour planter un drapeau", a-t-il aussi confié. "Ce serait vraiment d'y aller pour des raisons scientifiques comme on le fait sur l'ISS. Il y aurait une présence un peu plus permanente, un peu plus durable."

Une fierté d'avoir représenté la France une nouvelle fois dans l'espace ! La prochaine fois, la Lune ? Enfin, on a un retour sur Terre à assurer d’abord, et ensuite… un peu de repos.#MissionAlphapic.twitter.com/YYjnY5FxLv — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 8, 2021

Qu'entend-il par des "raisons scientifiques" ? Il s'agirait en réalité d'explorer des endroits inconnus de la Lune. Pour postuler, Thomas Pesquet a des arguments à faire valoir. À 43 ans, il est encore jeune et a à son actif deux séjours réussis dans la Station spatiale internationale. L'astronaute a notamment passé 39 heures en scaphandre à réparer l'ISS, les pieds dans le vide.

Pesquet "a toutes les capacités nécessaires"

"Le fait déjà que Thomas ait été nommé commandant de la station, ça veut dire qu'il a toutes les capacités nécessaires pour prendre de grandes fonctions dans des vols opérationnels et dans des vols spatiaux. Sinon, il ne serait pas devenu commandant pour commencer", fait valoir Frank De Winne, directeur du Centre européen d’astronautes à Cologne. En attendant un possible voyage vers la Lune, le commandant a passé 395 jours dans l'ISS, ce qui fait de lui le Français qui a fait le séjour le plus long dans l'espace.