Cohérence cardiaque, faire du sport et l'amour… Trois conseils pour prendre soin de votre cœur

C'est la pompe automatique la plus performante qui existe, mais comment fonctionne-t-elle ? Invitées de Bienfait pour vous, Emmanuelle Berthelot, cardiologue et autrice du livre 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur, paru aux éditions du Rocher et Stéphanie, Noncent, fondatrice d'Optimind, entreprise de développement personnel, et autrice de Défi 30 jours de cohérence cardiaque, aux éditions Eyrolles, nous aident à mieux prendre soin de notre cœur.

La première impulsion cardiaque survient autour de trois semaines de vie fœtale, quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Le cœur va battre à partir de la naissance à peu près trois milliards de fois, ce qui correspond à l'âge de 80 ans, explique Emmanuelle Berthelot au micro d'Europe 1.

Pratiquer la cohérence cardiaque

La fonction du cœur est la pompe. Il alimente les organes du sang qui contiennent les nutriments et l'oxygène nécessaire au fonctionnement du corps. Il ramène également les déchets, le gaz carbonique et les toxines, se faire épurer dans différents autres organes. Le cœur joue aussi un rôle important dans la transcription de nos émotions : "Le cœur est aussi un organe qui est connecté au système nerveux autonome, à un système nerveux sympathique et parasympathique qui va mettre le cœur en action en battant plus ou moins vite selon les émotions", explique la cardiologue sur Europe 1.

Afin de calmer son cœur lors des moments d'émotions, des solutions existent. Stéphanie Noncent conseille la cohérence cardiaque qui sert à "modifier les rythmes du cœur". Pour ce faire, il faut contrôler sa respiration : "Lorsque le cœur se modifie d'une manière bien précise, il va rentrer dans un état physiologique qu'on appelle la cohérence. C'est un état d'équilibre, d'homéostasie parfait dont le cœur est le chef d'orchestre", décrit-elle.

Lorsque le cœur entre en état de cohérence, il va avoir un impact sur les autres données physiologiques du corps, "notamment sur la pression sanguine, la tension artérielle, la régulation des hormones, la régulation de notre système immunitaire", ajoute-t-elle. "On va jouer avec notre respiration. Il y a un mécanisme physiologique qui s'opère quand on inspire, le cœur accélère et quand on expire, le cœur ralentit. Pour la cohérence cardiaque, on va inspirer sur cinq secondes et on va expirer sur cinq secondes sans bloquer l'air, ni en haut ni en bas pour que ça soit fluide. Il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration."

Il faut opérer à une respiration ventrale pour atteindre cet état de cohérence cardiaque. "Quand on inspire, le ventre se gonfle, quand on expire, le ventre se dégonfle", déclare également Stéphanie Noncent. Pour des effets garantis, la spécialiste préconise trois séances de cohérence cardiaque pendant cinq minutes. Elle conseille d'être assis durant les séances. Selon Stéphanie Noncent, les bienfaits de la cohérence cardiaque sont les suivants : "Cinq minutes de cohérence cardiaque, on aura les effets dans notre corps pendant une heure. On se sent apaisé sur le plan des émotions."

Faire du sport

Ce n'est un secret pour personne, la pratique d'une activité physique régulière est bénéfique pour la santé. "Le cœur tire bénéfice de l'activité physique pour augmenter la circulation du sang et d'autres mécanismes qui sont absolument essentiels pour chaque être humain", rapporte Emmanuelle Berthelot. La circulation du sang permet de lutter contre l'inflammation et d'enlever les toxines. "C'est un peu comme laver l'intérieur de son corps !", détaille la docteure.

"Prendre soin de son cœur, c'est d'abord le faire fonctionner." Même pour les moins adeptes du sport, il est possible de faire fonctionner son cœur sans trop d'efforts. Emmanuelle Berthelot conseille une activité physique pendant 30 minutes par jour. "Cela peut être de la marche à pied, du vélo, de la natation ou même du jardinage", développe-t-elle.

Pour prendre soin de son cœur, il faut également être attentif aux bruits que cet organe effectue. "Dans le rythme du cœur, il y a la régularité de la fréquence cardiaque. Il est important d'avoir une fréquence pas trop élevée. Les gens qui ont une fréquence régulière et peu élevée vivent plus longtemps."

Le bruit du cœur est celui du sang qui passe à travers les valves. "Le bon bruit est un bruit un peu sourd. Le bruit anormal est un bruit de souffle. Ce dernier correspond à un dysfonctionnement des valves cardiaques", analyse la cardiologue.

Faîtes l'amour !

Faire l'amour est aussi un bon moyen pour garder son cœur en bonne santé ! Contrairement aux idées reçues, il n'est pas dangereux d'avoir des rapports sexuels lorsqu'on a un cœur un peu fragile. "L'activité sexuelle est plutôt bonne pour le cœur. Le fait de faire des câlins permet de créer des décharges de plusieurs hormones qui sont très bénéfiques comme l'ocytocine qui est une hormone relaxante." D'ailleurs, les personnes en couple ont tendance à développer moins de pathologies !