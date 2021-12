Cohérence cardiaque : comment modifier le rythme de son cœur pour plus de bien être

DÉCRYPTAGE

Méconnue du grand public, la cohérence cardiaque a pourtant tout pour plaire. Simple à pratiquer, elle procure un bienfait immédiat et permet de réduire son anxiété, grâce à la régulation de sa respiration. Invitée dans Bienfait pour vous, Stéphanie Noncent, formatrice en développement personnel et autrice du livre Défi 30 jours de cohérence cardiaque, livre ses conseils pour adopter cette technique au quotidien.

Un état particulier de la variabilité cardiaque

Tout d'abord, la cohérence cardiaque est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions. Stéphanie Noncent, qui la pratique depuis très longtemps, a décidé d'écrire un livre à ce sujet pendant le confinement, période particulièrement "anxiogène". "Je me suis demandée ce que je pouvais faire pour aider les gens à mieux vivre cette période. Même si je crois qu'on a toujours besoin de la cohérence cardiaque". La cohérence cardiaque est un état particulier de la variabilité cardiaque (capacité qu’a le cœur à accélérer ou ralentir afin de s’adapter à son environnement). En effet, notre cœur n'a pas le même rythme tout au long de la journée.

Cinq minutes trois fois par jour

Comment tester cette cohérence cardiaque ? Il suffit en fait de cinq minutes, trois fois par jour, pendant un mois, pour obtenir des résultats sur sa santé et sur son psychisme. "C'est l'idéal", selon Stéphanie Noncent. "Avec cinq minutes de cohérence cardiaque, on va avoir les effets dans notre organisme pendant cinq heures".

Le principe est simple : il faut faire six respirations par minute pendant cinq minutes. Cela revient à inspirer cinq secondes puis expirer cinq secondes, six fois de suite. L'important est d'égaliser les deux temps : inspiration et expiration. Il est préférable de choisir un endroit calme et confortable pour faire l'exercice, et d'être assis.

Trouver un équilibre physiologique et physique

Quand notre médecin prend notre pulsation cardiaque en continu sur une minute, on peut arriver à 60 battements. Mais en fait, le cœur n'a pas battu 60 fois dans une minute. Il va accélérer et ralentir, même au repos. "Avec la cohérence cardiaque, le cœur va continuer de battre de manière irrégulière parce que c'est son mode d'adaptation à son environnement. Mais il va le faire sur des périodes régulières et cohérentes. L'alternance de l'accélération et du ralentissement du cœur va se faire de manière régulière, périodique et cohérente", explique Stéphanie Noncent.

La cohérence cardiaque va permettre de moduler les rythmes de notre cœur pour rentrer dans un état d'équilibre interne. Quand on est en cohérence cardiaque, le cœur est le maître à bord, le commandant de bord de notre de notre organisme. Il va faire en sorte que le système nerveux autonome rentre également en équilibre. Ce système nerveux autonome régule toutes nos fonctions vitales. S'il s'équilibre, nous pouvons obtenir un équilibre physiologique et physique parfait.

Augmentation de l'espérance de vie

La cohérence cardiaque permet de s'octroyer des moments d'harmonie et de cohérence dans notre variabilité cardiaque, qui est très souvent chaotique. Après une séance de cohérence cardiaque, on se sent apaisé, au calme, régénéré. "On préserve notre énergie au maximum tout en revenant dans une stabilité émotionnelle". Le but ? Faire en sorte que notre cœur ralentisse. Un cœur qui bat plus lentement bat en effet plus longtemps.

La cohérence cardiaque augmente donc notre espérance de vie. Plus étonnant, cette technique fait également mincir. La prise de poids est en effet souvent liée à un trouble émotionnel. On vient combler un stress avec la nourriture. Réguler sa respiration permet de créer un filtre non émotionnel entre l'envie et la prise alimentaire. Une désensibilisation va alors s'opérer de manière naturelle, sans frustration. Chez l'enfant, la cohérence cardiaque peut être utile pour se recentrer, car elle améliore la concentration et la mémorisation. Alors, on s'y met !