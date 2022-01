Ce que l'on sait de la découverte d'une planète en forme de ballon de rugby

Une planète en forme de ballon de rugby a été découverte par l'Agence spatiale européenne dans la constellation d'Hercule. Pas très brillant, cet astre situé à 1.800 années-lumière d'ici et deux fois plus gros que Jupiter a été observé par le satellite Cheops. Il s'appelle WASP-103B. C'est la toute première fois qu'une telle planète est détectée.

Absorbée à terme par le soleil

C'est une planète géante et gazeuse, que l'on peut observer dans l'hémisphère nord avec un télescope. A la surface, il fait 2.000 degrés. Contrairement aux autres planètes, celle-ci n'est pas ronde mais elle a la forme d'un ballon de rugby. Et elle se déforme parce qu'elle est très proche de son étoile, à savoir 50 fois plus proche que la Terre ne l'est du soleil.

Cette déformation est due à un effet de marées, comme l'explique Jacques Laskar, directeur de l'institut de mécanique céleste à l'Observatoire de Paris. "L'attraction d'un côté est plus forte que l'attraction de l'autre", détaille le spécialiste. "Quant à son évolution future, normalement on s'attendrait à ce que cette planète continue de migrer vers le soleil et soit même absorbée et disloquée par l'étoile."

La déformation de cette planète est de l'ordre de 10.000 kilomètres. La Terre est elle aussi déformée par la Lune responsable des marées, mais beaucoup moins : seulement de 30 centimètres.