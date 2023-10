Vosges : l'hôpital de Remiremont suspend son activité chirurgicale après un nouveau décès suspect

Une mort suspecte de plus. Le Centre hospitalier de Remiremont, commune de moins de 10.000 habitants dans les Vosges, est de nouveau dans la tourmente après le décès d'une patiente qualifiée "d'inattendue" mardi. Un cas parmi tant d'autres puisque l'hôpital est déjà visé par 12 plaintes déposées par des familles de victimes, dont huit pour "homicides involontaires", pour des affaires remontant à mai 2022. Des malades souffrant de pathologies a priori banales, sans risque mortel, décèdent sur place après leur prise en charge, dans des circonstances souvent très floues.

Des mesures jugées tardives

Cette nouvelle affaire a poussé le Centre à suspendre, au moins jusqu'à mardi prochain, l'activité du service de chirurgie programmée. "Suite au décès inattendu d'un patient au Centre Hospitalier de Remiremont en chirurgie, et en raison du contexte général, en particulier sur les plaintes, il a été décidé, par mesure de précaution, de suspendre la totalité de l'activité programmée chirurgicale", indique l'établissement dans un communiqué. L'objectif est de vérifier que "toutes les organisations médicales et chirurgicales sont parfaitement conformes aux règles de l’établissement", poursuit la direction.

Les incidents graves s'enchaînent depuis plus d'un an. Par exemple, une femme de 59 ans, souffrant de pancréatite, qui n'a pas survécu à son opération. Autre situation étrange, une femme qui a été admise pour une fracture du col du fémur et qui est également décédée dans des conditions suspectes. L'Agence régionale de santé "avait déjà diligenté, dès le 2 janvier 2023, une inspection médico-administrative chargée notamment d'examiner chaque cas identifié", à la suite des plaintes déposées devant la justice.

Une association de victimes se réjouit que des mesures soient enfin prises dans cet hôpital, même si celles-ci sont trop tardives, a estimé sa fondatrice. "Encore un décès qui aurait sûrement pu être évité", a-t-elle regretté. Les familles des victimes s'exprimeront pour la première fois dans une conférence de presse lundi prochain. D'ici-là, seules les urgences chirurgicales seront assurées au sein du Centre hospitalier.