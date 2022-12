«Tout bascule» : décès inexpliqués, incohérences... Que se passe-t-il à l'hôpital Remiremont ?

Que se passe-t-il à l'hôpital de Remiremont, dans les Vosges ? Déjà quatre familles ont porté plainte contre l'établissement : trois pour "homicide involontaire" et une autre pour "blessure et mise en danger de la vie d'autrui". Car la situation semble se répéter. Quatre femmes hospitalisées entre décembre 2018 et juillet 2022 ont été admises pour des problèmes de santé, a priori mineurs. Deux d'entre elles sont admises pour cause de pancréatite aiguë, les deux autres pour des fractures du fémur. Sauf que quelques jours après leur arrivée, les patientes décèdent, à la stupeur des familles.

Un dossier médical truffé d'incohérences

"Ma mère était hospitalisée depuis une semaine suite à une fracture du fémur. Mais les suites post-opératoires avaient l'air satisfaisantes. Donc pourquoi le vendredi matin, tout bascule et on perd notre maman", se questionne Angélique, qui a perdu sa mère en juillet 2022.

Face aux questions de la famille, l'hôpital reste muet. La famille demande donc à avoir accès au dossier médical, et remarque très rapidement des incohérences. "On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs heures de décès. Dans un premier temps, on a 7 heures, puis 7 heures 51 sur un autre document, et enfin 8 heures 13 sur un autre formulaire", explique Angélique au micro d'Europe 1.

Erreur de communication

Et pas question d'obtenir des réponses auprès de l'établissement de santé public. "Le dernier échange avec le chirurgien qui l'a opéré a été de nous dire : 'Vous avez voulu le dossier médical, maintenant vous l'avez, vous faites ce que vous avez à faire avec'", note la fille d'une des victimes.

Face à la presse, l'hôpital de Remiremont reconnaît un problème de communication. Mais réfute toute erreur médicale. Le parquet d'Épinal a ouvert une information judiciaire. Une cinquième plainte devrait être déposée en janvier prochain.