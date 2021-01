Voici trois bonnes résolutions faciles à tenir pour bien démarrer 2021

Tous les jours dans la matinale de Matthieu Belliard, le docteur et chroniqueur Jimmy Mohamed réagit à l'actualité sur la santé. Lundi, pour bien démarrer cette année 2021, il propose de se fixer trois bonnes résolutions faciles à tenir pour mieux se sentir au quotidien. Pour les prochains mois, on essaye donc de se coucher un peu plus tôt que d'habitude, de faire preuve de gratitude dans nos rapports avec nos proches et de prévenir plutôt que guérir quant à notre corps en général, conseille le docteur.

"Au tout début du mois de janvier, on décide de se mettre au sport, de mieux manger et d'essayer de faire un régime, d'essayer de prendre du temps pour soi et pour les autres… En réalité, seuls 10% à 20% des Français vont tenir ces bonnes résolutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre : si jamais vous avez décidé d'arrêter de fumer, de pratiquer une activité physique ou de mieux manger, je vous encourage à le faire. Mais il faut peut-être se fixer des objectifs un peu plus réalistes pour amorcer un début de changement dans nos comportements et être en meilleure santé par la suite."

Première résolution : se coucher (un peu) plus tôt

"La première résolution est de dormir plus longtemps, en décalant votre heure de coucher de 30 minutes tous les jours. Cette demi-heure est très importante pour deux raisons : la première, c'est que souvent, on ne fait jamais grand chose d'intéressant durant cette dernière demi-heure. On va traîner sur les réseaux sociaux, sur nos mails, sur un épisode supplémentaire d'une série. On pourrait peut-être décaler cette chose-là au lendemain.

On se rend aussi compte que ces 30 minutes font trois à quatre heures de sommeil supplémentaire à la fin de la semaine. Ça va vous permettre d'être plus performant, d'être en meilleure santé et en meilleure forme, notamment pour les étudiants qui cherchent à booster un peu leur mémoire. Ils ont tendance à faire des nuits blanches, ce qui est une chose contre-productive."

Deuxième résolution : être reconnaissant

"La deuxième chose, c'est la gratitude. Essayez d'être reconnaissant, d'être optimiste dans votre vie de tous les jours. Cela va vous permettre d'être en meilleure santé, car on sait que les optimistes vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ce sont des choses de la vie quotidienne : soyez reconnaissant d'un moment agréable avec vos enfants, d'un déjeuner éventuel… À ce moment-là, vous vous sentirez mieux."

Troisième résolution : consulter plus souvent

"Ça vous paraître étrange, mais je vous conseille d'aller voir votre dentiste. N'attendez pas d'avoir mal aux dents, ni d'avoir des symptômes pour le consulter. Le dentiste va peut-être détecter une petite carie, faire un petit détartrage.

Allez aussi voir votre médecin, même si vous n'avez pas de symptômes, même si vous n'êtes pas malade. Il sera content de vous voir hors période Covid, cela change un petit peu. Peut-être qu'il vous prescrira des examens complémentaires pour vérifier que votre foie marche bien, que votre rein est en pleine forme et que votre thyroïde ne présente pas de dysfonctionnement."