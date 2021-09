Appareil, sophrologie, bruits blancs… Cinq façons de traiter les acouphènes

DÉCRYPTAGE

Les ingénieurs du son, les artistes ou les conducteurs de train peuvent rencontrer des problèmes d'acouphènes. Dans ces métiers où le niveau sonore est souvent élevé, les personnes concernées peuvent entendre des bourdonnements, des sifflements ou des tintements. Ce sont les signes d'un acouphène qui reste un phénomène fréquent. Si 10 à 20% de la population française en souffrirait, il existe différentes façons de le traiter. Le docteur Didier Bouccara, qui exerce à l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, les a évoquées sur Europe 1, lundi.

Consulter le plus rapidement possible

Si une personne attrape des acouphènes, Didier Bouccara conseille d'aller voir son médecin traitant le plus rapidement possible pour obtenir un traitement adapté. Pendant la consultation, le médecin peut simplement enlever le bouchon de cérumen pour résoudre le problème. Sinon, il proposera des traitements adaptés à l'âge ou à la cause de ces bruits.

La corticothérapie

En cas de baisse d'audition récente et brutale, un traitement d'urgence est proposé au patient. Celui-ci repose principalement sur la corticothérapie, c'est-à-dire la prise de cortisone. Cela peut se faire par voie orale si la perte auditive est légère ou par injection à travers le tympan si la perte est plus importante. Le docteur Didier Bouccara écarte toutefois le traitement au laser, qui n'a pas encore prouvé son efficacité.

La médecine alternative

La sophrologie, l'acupuncture peuvent également se révéler utiles pour combattre ce phénomène. "Ces traitements vont agir sur les conséquences de l'acouphène, qui peut générer de l'anxiété et du stress. Des praticiens spécialisés vont appliquer des techniques spécifiques pour apporter une diminution des acouphènes", indique le médecin sur Europe 1. "Ces médecines ont tout à fait leur place dans la prise en charge du patient acouphénique", appuie Didier Bouccara.

L'appareillage auditif

Si les bruits ne disparaissent toujours pas, un appareillage auditif est régulièrement proposé pour les seniors après de nouveaux examens. Même s'il y a des réticences à porter ces petits appareils dans les oreilles, ceux-ci rendent malgré tout de grands services. "Une fois qu'ils les ont essayé, la plupart des gens nous disent : 'Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt'", explique le médecin sur Europe 1.

Les bruits blancs

Parmi les moyens de réduire facilement les acouphènes, le générateur de bruits blancs peut être efficace selon Didier Bouccara. "C'est essayer d'intégrer les acouphènes dans l'environnement sonore. On utilise des sources sonores à des niveaux faibles et le cerveau va disperser son attention au lieu de se focaliser sur les acouphènes", explique le médecin. Ces générateurs de bruits blancs peuvent être téléchargés sur internet. Les audioprothésistes peuvent également faire un accompagnement plus ciblé en fonction du type d'acouphène.