Vives, oursins, méduses : comment réagir après une piqûre sur la plage ?

"Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés." Dans sa chanson "La Madrague", Brigitte Bardot a oublié de mentionner vives, oursins et méduses. Et pour cause, ce ne sont pas les créatures sur lesquelles les vacanciers préfèrent tomber lorsqu'ils s'aventurent au bord de l'eau. Pourtant, elles sont bien présentes et une piqûre est vite arrivée. Dans l'émission "Sans Rendez-Vous", lundi, le docteur Damien Mascret est revenu sur ces petits bobos estivaux et a dispensé quelques conseils pour soigner la douleur.

En cas de piqûre de vive, sortir immédiatement de l'eau

La vive est un poisson qu'on trouve tout autour du littoral français et qui, fourbement, "vit enfoui dans le sable à très faible profondeur", commence-t-il par rappeler. "Le problème, c'est qu'il laisse sa nageoire dorsale dépasser et si vous marchez ou posez la main dessus, cela fait mal." La nageoire se dresse et ses petits aiguillons diffusent en effet du venin.

La première chose à faire est donc de sortir de l'eau, martèle Damien Mascret. Au-delà de la douleur, le venin a en effet sur l'organisme. "On reste en général nauséeux pendant une bonne demi-heure, on peut même avoir des réactions générales avec des vertiges, des vomissements, des maux de tête." Rester dans l'eau peut donc entraîner la noyade.

Le venin de la vive étant sensible à la chaleur, il est possible, par exemple, d'approcher une cigarette près de la peau, bien sûr sans la brûler. Ou de mettre le pied dans de l'eau à 45° pour soulager. "On peut aussi pratiquer le choc thermique avec une source de chaleur d'abord puis en approchant des glaçons dans un linge", complète le spécialiste. Enfin, pour éviter tout risque d'infection secondaire, il est indispensable de nettoyer et désinfecter la plaie, mais aussi de vérifier que les vaccins antitétaniques sont à jour.

Enlever délicatement les épines d'oursin

Avec une piqûre d'oursin, la désinfection s'impose aussi et il ne faut pas hésiter à consulter un médecin si la zone devient rouge. Mais il faut ajouter à cela la nécessité d'enlever l'épine, ce qui n'a rien d'évident. "Les épines d'oursin sont très difficiles à enlever car elles cassent très facilement. Il va falloir prendre son temps. L'une des méthodes les plus reconnues, c'est de tremper sa peau dans l'eau chaude pour la ramollir" et faciliter l'extraction, explique Damien Mascret. Il suffit ensuite de gratter la peau avec une petite aiguille pour dégager l'épine, à attraper avec une pince à épiler. "Et attention de bien tirer dans l'axe, sinon ça casse."

Enfin, pour ceux qui auraient la tentation d'utiliser l'urine pour dissoudre le carbonate de calcium qui compose les épines, inutile d'aller jusque-là, selon le docteur. "Le vinaigre ou le jus de citron, c'est quand même plus pratique." Il suffit d'en verser sur l'écharde plusieurs fois par jour. Il est possible aussi de mettre une couche de vaseline et un pansement occlusif par-dessus afin que l'épine ressorte. Pour les oursins comme les vives, porter des chaussures de caoutchouc permet aussi de prévenir les piqûres et peut être une bonne solution pour les jeunes enfants notamment.

Pas d'urine sur les piqûres de méduse

L'urine n'est pas non plus, contrairement à la croyance populaire, la solution contre les piqûres de méduse. Le vinaigre est également "complètement inutile", prévient Damien Mascret. "Au contraire, cela va empirer la douleur." Tout comme le fait de verser de l'eau douce, "vous allez faire éclater les capsules urticantes".

Alors que faire ? "Mettez plutôt du sable ou de la mousse à raser sur la plaie, que vous gratterez après." On vous laisse deviner lequel de ces deux éléments est le plus aisé à trouver à la plage.