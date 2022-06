Variole du singe : premier cas confirmé chez un enfant en Ile-de-France, selon l'ARS

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a signalé samedi un premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant scolarisé en primaire dans la région, précisant qu'il a été pris en charge et "ne présente aucun signe de gravité". Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, l'ARS indique que ses équipes et celles de Santé publique France "ont immédiatement commencé les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contacts de l'enfant".

330 cas confirmés en France

"Un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie. Des mesures ont été prises avec l'Éducation Nationale et un message a été adressé aux parents des enfants contacts à risque de l'école fréquentée par l'enfant", ces derniers devant notamment surveiller l'apparition de symptômes (fièvre, éruption cutanée), ajoute l'ARS.

Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des adultes. Le dernier bilan de Santé publique France, établi à la date de jeudi à 14h, faisait état de 330 cas confirmés d'infection en France.

Une maladie qui se guérit en deux trois semaines

La variole du singe, dont la flambée frappe une quarantaine de pays, se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée. La maladie, jusqu'alors contenue dans une dizaine de pays africains, guérit d'habitude spontanément après deux à trois semaines.