Variant Delta : "Il ne faut surtout pas croire que l'épidémie de Covid est finie"

INTERVIEW

Venu d'Inde, le variant Delta du Covid-19 inquiète dans le monde entier. En France, il représente 10% des contaminations. Mais "le plus probable", alerte dimanche l'épidémiologiste Dominique Costagliola sur Europe 1, c'est qu'il devienne majoritaire. "C'est ce que l'on observe déjà dans certains territoires comme les Landes", pointe la spécialiste, alors que le variant Delta est là-bas responsable de 70% des nouveaux cas détectés. "Il ne faut donc surtout pas croire que l'épidémie est finie."

Le vaccin reste efficace

La virulence de ce variant n'est pas encore déterminée exactement. "Il est possible qu'il soit plus virulent", en plus d'être plus contagieux, avertit Dominique Costagliola. Mais il existe une bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, où ce variant circule plus qu'en France, "il y a une augmentation du nombre de cas plus importante que celle du nombre de personnes hospitalisées. Parce qu'il y a déjà une proportion importante des adultes qui sont vaccinés". Preuve que le vaccin reste l'un des remparts contre la propagation du Covid.

"Les données s'accumulent pour montrer qu'il y a une bonne efficacité sur le risque de forme grave, mais aussi sur le risque d'attraper la maladie", rappelle l'épidémiologiste. "L'efficacité n'est pas totale mais très élevée, y compris en cas de variant." Dominique Costagliola recommande donc de "faciliter au maximum la vaccination", par exemple en permettant aux gens "de commencer la vaccination et leur permettre de faire la deuxième injection sur leur lieu de vacances". De fait, certains Français "hésitent car ils ne savent pas bien comment ils vont pouvoir s'organiser avec les vacances", assure la spécialiste.

"Le délai entre les symptômes et le test s'est allongé"

Il est important aussi, selon elle, "d'accompagner les personnes pour lesquelles il est plus difficile de trouver un rendez-vous", notamment si elles ont du mal à utiliser Internet.

Enfin, Dominique Costagliola rappelle que le dépistage est indispensable pour "contenir les chaînes de transmission". Aujourd'hui, "le délai entre les symptômes et le test s'est allongé, c'est un mauvais signal. Il faut vraiment se tester dès qu'on a une suspicion d'avoir été infecté ou des symptômes." Enfin, le port du masque et l'aération "quand on est à l'intérieur" restent des gestes barrières à observer en permanence.