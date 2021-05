Vaccin : 1,9 million de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib en une semaine

INTERVIEW

C'est la preuve par les chiffres de l'accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19 en France. Pas moins de "1,9 million de Français" ont pris un rendez-vous de vaccination sur Doctolib ces sept derniers jours, a affirmé le fondateur de la plateforme, Stanislas Niox-Chateau, mardi soir sur Europe 1. Un nombre en hausse de "50%" par rapport à la semaine précédente, avec des profils plus jeunes.

Plus de 300.000 prises de rendez-vous par jour

Cette montée en puissance "s'explique principalement par l'augmentation du nombre de doses Pfizer reçues par les centres" de vaccination, selon Stanislas Niox-Chateau. "La France reçoit un peu plus de 2,5 millions de doses par semaine et les centres ont mis des rendez vous disponibles pour ces doses". Résultat : "Un peu plus de 300.000 Français prennent, chaque jour, leur rendez-vous de vaccination sur Doctolib."

Quatre régions françaises "tirent cette accélération" du nombre de rendez-vous, détaille le fondateur de la plateforme : l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, "qui ont presque doublé leur nombre de rendez-vous de vaccination sur les sept derniers jours".

La défiance envers AstraZeneca se traduit en chiffres

Quid des populations vaccinées, cinq jours après l'ouverture de la campagne aux moins de 55 ans présentant une comorbidité face au virus ? "Ces moins de 55 ans représentaient 25% des rendez-vous il y a une semaine et ils représentent deux tiers des rendez-vous sur les 3-4 derniers jours", indique Stanislas Niox-Chateau. Impossible, toutefois, de mesurer une éventuelle impatience des adultes sans problèmes de santé pour l'instant non éligibles, qui le seront tous à partir du 15 juin : "Les centres ont une visibilité à 15 jours, trois semaines maximum."

Concernant les différents sérums, le fondateur de Doctolib confirme enfin constater par les chiffres la défiance des Français envers le vaccin AstraZeneca. "Il y a moins de rendez-vous pris aujourd'hui, à peu près 40.000 à 50.000 avec AstraZeneca chaque jour, alors qu'on pourrait être entre 100 et 150.000". Les créneaux pour les vaccins Pfizer et Moderna sont, eux, "tous pris".