Un programme de 12 semaines pour perdre du poids… et ne pas le reprendre

Douze semaines pour changer de corps. C'est la promesse de T12S (ou "transformation 12 semaines"), le livre que signent les coachs sportifs Alexandre Mallier et Jessica Mellet. Leur ouvrage fait suite à un programme en ligne qui existe depuis 2017 et a déjà séduit 40.000 personnes en France. Leur chaîne YouTube totalise quant à elle quelque 70 millions de vues. "L'objectif du programme, c'est de perdre le gras définitivement. En 12 semaines, on donne les clefs aux gens, on lance la machine", explique Alexandre Mallier. Invité de Sans Rendez-vous vendredi, il a détaillé les principaux axes de ce programme miracle.

Une alimentation équilibrée

"Notre programme n'est pas un régime", précise d'entrée Alexandre Mallier. Le coach recommande de procéder étape par étape et d'éviter d'adopter d'un seul coup des règles trop draconiennes. On trouve dans le livre une liste d'aliments "indispensables", des fruits et légumes notamment. Pas d'inquiétude si vous n'aimez pas du tout : la liste peut être adaptée selon les goûts.

Nul besoin non plus de supprimer tous ses petits plaisirs d'un coup. "Le but n'est pas d'amener des frustrations. Plus on s'interdit de choses, plus c'est difficile de tenir sur la durée. Alors que c'est la régularité qui fait la différence." Les deux coachs proposent d'établir une liste d'aliments dont vous aurez du mal à vous passer, puis d'en réduire la consommation de moitié par exemple.

80 recettes de cuisine sont proposées dans le livre. Parmi elles, des salades, des légumes mais aussi un burger et un gâteau au chocolat à la patate douce. "L'idée que l'on veut véhiculer, c'est qu'on peut se perdre du poids en se faisant plaisir."

18 minutes de sport 4 fois par semaine

Le volet sportif du programme n'est pas très chronophage. Il suffit de trouver 18 minutes de libre quatre fois par semaine. Les coachs misent sur la méthode HIIT - "high intensity interval training" ou en français "entraînement fractionné de haute intensité" - qui alterne notamment gainage, squats et sessions de repos. "C'est assez cardio. On transpire mais c'est adapté à tout le monde", assure Alexandre Mallier.

Là encore, tous les exercices peuvent être adaptés. On peut par exemple remplacer les sauts par des squats, et vice versa. Autre avantage du programme : il ne nécessite que très peu de matériel. "Des baskets, une chaise, un bâton de temps en temps et le tour est joué !" Toutes les vidéos d'entrainements sont accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube des deux coachs.

Garder ses bonnes habitudes

Si les objectifs dépendent de chaque candidat, on peut généralement envisager de perdre environ un 1 kg par semaine, soit 12 en tout. Et après ? "On essaye de garder le rythme", répond Alexandre Mallier. "Si on a atteint son objectif à la fin, on peut réduire à deux entrainements par semaine par exemple. Sinon, on essaye de continuer comme ça." Les deux coachs animent un groupe Facebook où les adeptes du programmes peuvent s'entraider et partager leurs résultats.