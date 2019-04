Un foyer de rougeole en lien avec une école catholique de Saint-Tropez

Dix-sept personnes en lien avec une école privée catholique de Saint-Tropez ont contracté la rougeole faute pour la plupart de vaccination correcte, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

La situation "complètement maîtrisée". "Au 26 mars, on avait un cas groupé de 17 personnes à Saint-Tropez. Un seul cas avait été vacciné correctement avec deux doses de ROR et trois cas ont nécessité une hospitalisation", a indiqué l'Agence régionale de santé Paca. Le premier cas s'était déclaré le 14 février. "Les enfants avaient autour de 5 ans, la situation est complètement maîtrisée mais on rappelle l'importance de se faire vacciner", a ajouté l'ARS.

Comme l'an dernier, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est parmi les plus touchées par la rougeole, avec 84 cas recensés au 2 avril. Elle frappe d'abord des enfants de 0 à 4 ans, selon le bulletin hebdomadaire de l'ARS. Un tiers des patients ont dû être hospitalisés et sept ont eu des complications (pneumopathie, complication hépatique, déshydratation).

Un foyer toujours actif dans les Alpe-de-Haute-Provence. L'ARS signale aussi un foyer toujours actif parmi des visiteurs de la Foux d'Allos, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui a conduit à organiser une séance de vaccination la semaine dernière dans cette station de ski : 14 patients atteints étaient domiciliés dans la région, deux en région parisienne et trois en Occitanie.

La rougeole est une maladie infantile à vaccination obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Les médecins doivent déclarer les cas pour permettre à l'ARS de recontacter les personnes à risque de l'entourage et recommander la vaccination. On estime qu'un malade contamine jusqu'à vingt personnes.