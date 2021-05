Un aveugle retrouve partiellement la vue grâce à la thérapie optogénétique, une première

C'est une prouesse médicale qui pourrait bien changer la vie de millions de personnes qui ont perdu la vue. Une équipe internationale composée de médecins et de scientifiques français a réussi l'exploit de faire recouvrer partiellement la vue à un patient aveugle. Alain, 58 ans et atteint d'une maladie génétique dégénérative, a participé à un essai clinique. Lui qui n'arrivait plus à percevoir que la lumière, a pu localiser et toucher des objets sept mois après avoir reçu son traitement par injection.

Une technique innovante

Dans une vidéo filmée par les chercheurs, on peut même voir le patient réussir à compter des gobelets sur des tables. Pour y parvenir, il a fallu l'équiper de lunettes spéciales qui projetaient des images de couleurs jaunes et orangées sur sa rétine. Car ce résultat spectaculaire est le fruit d'une technique innovante qui associe thérapie génique et stimulation lumineuse.

En effet, ce qui lui a été injecté est un gène permettant de produire une protéine qui restaure une certaine sensibilité à la lumière jaune ambrée. Et il n'a fallu que cinq mois pour que son organisme produise cette protéine en quantité suffisante.

D'autres essais cliniques seront nécessaires pour confirmer ces résultats, mais cette innovation signe une belle avancée dans le traitement des maladies génétiques, comme la rétinite pigmentaire. Une pathologique qui touche une personne sur 3500, soit 18.000 personnes en France.