Trois pièges à éviter pour prendre soin de ses dents pendant la grossesse

INTERVIEW

Comment bien prendre soin de ses dents quand on est enceinte ? Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, a longuement répondu à cette question jeudi après-midi dans l’émission Sans Rendez-vous. Il a également rappelé que, contrairement aux idées reçues, il est important d’aller chez le dentiste, même durant la grossesse.

Attention aux gingivites

"Il y a des modifications au niveau de la bouche quand on est enceinte. La première modification se fait au niveau gingival, car il y a une imprégnation hormonale au niveau des gencives. Une femme enceinte peut donc souffrir d’une gingivite gravidique, c’est-à-dire la gingivite de la femme enceinte", explique le dentiste. Selon lui, environ de 80% des femmes souffrent de cette gingivite gravidique, à des stades qui sont très différents.

Il poursuit : "cette gingivite peut être très impressionnante, avec des gencives très gonflées, qui peuvent saigner lors du brossage ou de manière spontanée. Dans les cas extrêmes, la gencive peut même recouvrir l’intégralité de la dent. Mais il ne faut pas s’inquiéter car une fois l’accouchement passé, la gingivite disparaît. Il est cependant possible de souffrir d’une gingivite classique quand on est enceinte, liée à la présence de plaques dentaires et de tartre. Si on ne la traite pas, cela peut évoluer en parodontite et les dents peuvent se déchausser. Ce n’est pas non plus anodin d’avoir une parodontite quand on est enceinte : c’est un des facteurs de risques pour les accouchements prématurés". Christophe Lequart précise également que le traitement contre la gingivite ne change pas du fait de la grossesse.

Surveiller ses caries

Au cours du premier trimestre, les femmes enceintes sont souvent atteintes de nausées. "Ces régurgitations acides vont déminéraliser les dents et vont augmenter le risque de formation de caries", prévient Christophe Lequart.

Cependant, certaines femmes enceintes se brossent moins les dents qu'à leur habitude car cela accentue parfois les nausées. "Il faut au minimum se rincer la bouche, ou idéalement faire un bain de bouche avec un verre d’eau dans lequel on aura mis une cuillère à café de bicarbonate. Le bicarbonate va neutraliser les acides qui sont présents dans la bouche", préconise le dentiste. "Il ne faut surtout pas se précipiter sur sa brosse à dents, car l’émail est déminéralisé donc fragilisé", précise-t-il.

Ne pas trop fragmenter les repas

"Quand les femmes souffrent de nausées, les médecins généralistes et les obstétriciens leur disent 'si vous vomissez, il faut fragmenter les repas'. Mais le problème de la fragmentation des repas est le même que pour le grignotage : on augmente le nombre de prises alimentaires au cours de la journée, sans se laver les dents à chaque fois", développe Christophe Lequart. "Attention donc à la fragmentation des repas, surtout que pendant la grossesse, il y a une appétence pour le sucre", conclue-t-il.