Trois livres à lire pour parler de l'adoption à ses enfants

Dire à son enfant qu'il a été adopté est souvent une épreuve pour les familles. Invitée dans l'émission Bienfait pour vous, Nathalie Lebreton, chroniqueuse livres, a expliqué au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez que les albums pouvaient être un bon moyen d'aborder l'histoire de l'enfant. Ces albums "racontent des histoires, donnent des mots et incitent à parler aussi", dit-elle sur Europe 1.

"Les livres aujourd'hui tiennent compte de l'enfant, et il faut arriver à tenir compte du point de vue de l'enfant, ce qui n'est pas évident", précise Nathalie Lebreton, qui énumère quelques ouvrages qui se prêtent bien à cet exercice.

Préparer à dire la vérité à son enfant

La chroniqueuse évoque d'abord le livre d'Ingrid Chabbert et de Stéphanie Augusseau, intitulé Un jour, mes parents viendront. "C'est un très joli livre, sobre", souligne Nathalie Lebreton. "On voit une petite fille qui vit dans un monde relativement coloré. Elle a la joie des enfants, mais elle est entourée de murailles. Elle ne peut pas partir, être libre et s'enfuir, et pour autant elle a des rêves", raconte-t-elle dans Bienfait pour vous.

"Un jour, une famille vient l'adopter", poursuit-elle. "Ce qui est fort, c'est que ce qui est dit dans son livre, c'est qu'elle est contente, mais n'est pas encore prête aux câlins, aux bisous. Elle a été un peu en suspens pendant tout ce temps, et il lui faudra du temps." Ce livre est à partager avec les familles qui viennent d'adopter un enfant, ajoute Nathalie Lebreton.

Pour les enfants qui veulent connaître leur maman génétique

Certains enfants, au courant de leur adoption, souhaitent en savoir plus sur leur maman génétique. Un comportement normal, selon Nathalie Lebreton, qui conseille un classique qui vient de ressortir en format de poche : Les deux mamans de Petirou. "Il est très bien parce qu'il a pris le symbole du kangourou qui a une belle poche pour accueillir plein de bébés, et quelques fois dans les familles, il y a trop de bébés et on a besoin de confier son enfant parce qu'on ne se sent pas capable", expose la chroniqueuse auprès de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

"Il peut aussi y avoir des poches où il n'y a pas de bébés du tout, c'est ce que nous raconte cette histoire", précise Nathalie Lebreton, qui partage les grandes lignes du récit. "C'est un petit kangourou roux qui s'interroge sur sa couleur de peau parce qu'il a des parents bruns, et il ne ressemble pas à ses parents. L'histoire est classique, mais elle permet d'aborder la notion de maman de cœur et maman génétique (...). C'est important de dire que l'enfant vient bien d'une maman qui, à un moment donné, l'a porté et donné la vie."

Pour les petits qui font preuve de beaucoup d'imagination

Il ne faut pas oublier que les enfants ont une grande imagination. À ce propos, Nathalie Lebreton conseille le livre Chuuut, fais dodo de Dominique Jolin et Mika. "J'aime beaucoup l'histoire de cette petite Marinette qui, juste avant d'aller se coucher, choppe sa maman de cœur et lui dit : 'Ça y est, maman, je sais. Je suis la fille d'un roi et d'une reine. J'ai été enlevée par un petit dragon et il m'a laissé tomber, et vous m'avez retrouvée'. La maman de cœur rentre dans le jeu de l'histoire", indique la chroniqueuse.

"À un moment donné, la mère de cœur, complètement épuisée, lui dit 'Écoute, va faire dodo'. On revient sur la réalité", continue Nathalie Lebreton, qui considère que ce livre est "très bien parce que finalement, peu importe le roman familial, ce sont de belles histoires, celles que l'on se racontaient même quand on n'a pas de parent adoptif."