Trois astuces pour entretenir (et garder) votre mémoire

Qui n'a jamais rêvé d'avoir une meilleure mémoire ? Ce mercredi dans Bienfait pour vous, Julia Vignali et Mélanie Gomez ont souhaité chouchouter vos méninges. Fabien Olicard, mentaliste, et Florian Manicardi, champion de France de mémoire et formateur en mémorisation, étaient leurs invités, pour vous délivrer des conseils afin de booster et raviver sa mémoire. Un entretien à la portée de tous, selon ces experts.

Imaginer des connexions rigolotes

Pour associer un nom à un visage, le mentaliste Fabien Olicard conseille de fixer son attention sur la personne, d'écouter le prénom de cette dernière, et surtout de le répéter au moins une fois. De cette manière, en s'entendant le prononcer, on crée une boucle phonologique. Ensuite, on forme une connexion amusante dans notre cerveau. Par exemple, pour quelqu'un qui s'appelle Guillaume, Fabien Olicard l'associe à Guillaume Tell, et imagine ainsi son interlocuteur au téléphone. Une astuce qui fonctionne également pour retenir les visages.

Se créer un palais mental

"Tout le monde peut l'utiliser", assure Florian Manicardi, champion de France de mémoire et formateur en mémorisation. Pour créer ce palais mental, tout ce dont vous avez besoin, "c'est un domicile", s'amuse-t-il. "Prenez un lieu que vous connaissez, et déposez des images à l'intérieur de cette pièce." Ainsi, si vous souhaitez vous souvenir d'un prénom, vous allez visualiser la personne à l'intérieur de votre palais mental. De cette façon, pour retrouver les prénoms, vous n'aurez qu'à aller les chercher dans votre palais mental, à l'endroit où vous les avez imaginés. Et Fabien Olicard d'ajouter : "En fait, il a créé un souvenir : il sait où il a mis cette information, il peut rentrer directement dans ses souvenirs."

Limiter les nouvelles technologies

"Les études sont très récentes sur le sujet", concède Fabien Olicard, insistant sur le fait qu'on ne sait pas encore réellement. Pour autant, "ça pourrait poser potentiellement des problèmes, dans le sens où on casse le processus de récupération", selon lui. "Quand Florian retourne dans son palais mental pour aller rechercher des prénoms, il se passe des choses dans le renforcement de tous les circuits et des mémoires", précise-t-il encore. "Le fait qu'on court-circuite en ne se laissant pas le temps de laisser remonter l'information, en ne s'offrant pas la chance de retrouver l'information par nous-mêmes, on sait que ça ne peut pas être bon." Il préconise donc de "se passer de Google parfois".