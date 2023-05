Rire est bon pour la santé : ces trois raisons qui le prouvent

Pour éviter d'avoir une mémoire de poisson rouge, rien de mieux que le rire ! Plusieurs études scientifiques ont effectivement démontré que la pratique assidue de l'humour a un impact positif, non seulement sur les hormones du stress, mais aussi sur les performances de notre mémoire, et ce "pour plusieurs raisons", souligne Catherine Thomas-Antérion, neurologue et membre de l’Observatoire B2V des Mémoires. Pour la journée mondiale du rire ce dimanche, Europe 1 fait le point sur tout ce qu'il nous apporte au quotidien.

Des effets directs sur l'humeur

Le rire va d'abord "améliorer l'apprentissage parce qu'on va être plus motivé, plus prêt à se saisir des informations qu'on doit mémoriser", mentionne la neurologue auprès d'Europe 1, s'appuyant sur des études menées sur l'apprentissage dans des amphithéâtres. "Souvent, on estime que c'est à trois ou quatre moments par session de cours, où il y a un bon fou rire, qu'on améliore de 10% la mémorisation", expose Catherine Thomas-Antérion.

La neurologue ajoute que l'humour a également "un effet direct sur l'humeur. Quand on rit, on a des pensées plus positives. De ce fait, on va modifier la sécrétion des hormones du stress". La spécialiste du cerveau affirme qu'"il ne faut pas hésiter à rire" dès qu'on en a l'occasion, "pas seulement à faire un mouvement physique, musculaire, de rire sans fond". Catherine Thomas-Antérion compare cela au bon sommeil, ou une alimentation équilibrée. "Rire autant qu'on le peut, ça ne peut que contribuer au bien-être", conclut-elle.