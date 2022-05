Bien dormir, être régulier, se créer un palais mental... Comment devenir un as de l'apprentissage ?

Et si vous arriviez enfin à apprendre le chinois, à jongler avec un ballon de football, à finir un Rubik's cube et à monter des vidéos sur Youtube ? Afin d'acquérir les mêmes compétences que Néo dans Matrix, Guillaume, youtubeur derrière la chaîne "Super Heco" et auteur du livre Le Guide ultime pour tout apprendre et devenir un super héros livre dans Bienfait pour vous sur Europe 1 ses conseils pour devenir un expert de l'apprentissage.

Faire table rase de la manière scolaire d'apprendre

Alors, pour devenir un as de l'apprentissage, il faut tout d'abord faire table rase du passé et oublier ce que l'on sait, ou croit savoir, sur le fait d'apprendre. Guillaume remet notamment en cause la manière d'apprendre dans le système scolaire français. "Dans le système scolaire, il y a plein de choses très bien, notamment pour avoir des connaissances. Mais pour les compétences, c'est un peu différent. On va apprendre toutes les dates d'histoire où le théorème de Pythagore, mais on ne va pas forcément l'utiliser."

Selon l'auteur, il serait important "d'apprendre à apprendre" au sein de l'école et donc de pouvoir accéder à des activités plus pratiques qui permettent tout de même de mettre en exercice les capacités cognitives de chacun, comme le Rubik's cube !

Guillaume souhaiterait également le développement d'autres méthodes d'apprentissage au sein de l'école : "On nous dit juste de relire le cours, de faire des fiches et de répéter pour que ça rentre. Ça ne permet pas de retenir sur le long terme. Aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir de mes cours d'histoire à part les trucs un peu marquants. Il manque un peu de pédagogie."

Développer tous les modes d'apprentissages

En phase d'apprentissage, nous passons par différentes étapes émotionnelles. La première est la curiosité, qui anime l'envie d'apprentissage, ensuite vient l'excitation, lors des premières réussites et le bonheur lorsqu'on atteint ses objectifs. Il faut aussi faire face aux doutes et la déprime en cas d'échec. Revient ensuite les phases d'excitation et de bonheur après avoir surmonté les obstacles inhérents à l'apprentissage. "Les émotions liées à l'apprentissage sont des montagnes russes. On remonte et on redescend constamment", explique Guillaume.

S'il existe bien des prédominances d'apprentissages -visuels, auditives ou kinesthésiques- Guillaume propose de travailler avec ces trois mémoires afin d'optimiser son apprentissage. "Le mieux c'est de pouvoir travailler avec les trois manières."

Sommeil et régularité

Pour bien apprendre, le sommeil est une véritable arme. "Lorsqu'on fait de la musculation, le muscle se crée dans la phase de repos. Il va essayer de reconstituer les fibres musculaires cassées pendant l'exercice pour justement les grossir et être à même à supporter la prochaine séance. La même chose se passe durant le processus d'apprentissage. On casse des fibres et c'est pendant le repos que le cerveau les reconstitue et consolide la mémoire."

Sans sommeil, le cerveau ne peut pas consolider ce qu'il a appris dans la journée, rapporte Guillaume. "Le sommeil, c'est vraiment la clé et on peut même jouer avec ça en faisant des siestes, on apprend et ensuite on fait une séance de dix minutes, on continue de réapprendre et ça peut être très important."

Et comment trouver le temps d'apprendre ? L'expert en apprentissage conseille de s'instruire pendant les moments de latence dans une journée, par exemple dans les transports. "Si je passe 40 minutes dans le métro, je peux faire du Rubik's Cube. Je peux faire ça dans une salle d'attente chez le médecin."

>> À RÉÉCOUTER - Comment stimuler son cerveau ? Voici des gestes simples à appliquer dès cet été

L'autre clé est la régularité. Il n'est pas très grave d'en faire peu tant que la pratique est régulière. "Ça ne sert à rien de chercher 4 heures par jour, vous ne les trouverez pas. Mais si vous cherchez 30 minutes, mais que vous les faites tous les jours, là vous allez avoir du progrès"

"Le nombre d'heures dépend de l'objectif fixé. Si vous voulez apprendre à jongler avec le ballon pour jouer au foot, ça peut vous prendre dix heures. Par contre, si vous souhaitez devenir un champion de foot, ça peut prendre dix ans. Tout le monde n'a pas vocation à passer dix heures pour devenir expert. On peut juste se faire plaisir, apprendre à jongler et ça prend dix heures pour épater les copains", détaille Guillaume.

Créer son propre palais mental

Autre méthode d'apprentissage est celle du palais mental. "Un palais mental est un endroit que vous connaissez. Moi, j'utilise mon appartement que je visualise dans ma tête. En fait, je m'imagine me déplacer dans mon appartement et ses points de repère. Dans chacun de ses points de repère, j'imagine le fait que je souhaite apprendre. J'utilise une image forte liée à un point de repère pour que ce soit marquant."

Ces méthodes d'apprentissage permettent de limiter des maladies et d'éviter le vieillissement des cellules. "C'est quasiment du sport cérébral", conclut Guillaume.