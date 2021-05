Toxiscore : trois questions autour de la toxicité des produits ménagers

DÉCRYPTAGE

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé le lancement d'un nouvel indicateur, le toxiscore. Le docteur et consultant santé d'Europe 1 Jimmy Mohamed a expliqué en quoi cela consiste et pourquoi il est important de faire très attention à ses produits ménagers qui contiennent souvent des substances chimiques.

Qu'est-ce que le toxiscore ?

"Vous connaissez sûrement le nutriscore, qui permet de classer les aliments de A à E en fonction de leur valeur nutritionnelle. Le toxiscore est un nouveau label qui permet de signaler les produits ménagers les plus toxiques. Pour le moment, les informations pour élaborer ce toxiscore ne sont pas connues. Mais l'objectif est simple : prendre en compte les risques pour l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, mais aussi les risques pour votre propre santé.

En effet, les étiquettes des produits ménagers sont souvent très complexes et on ne connait pas toujours les bonnes précautions d'emploi. Le principe est donc d'avoir une information transparente sur certaines précautions à prendre, comme par exemple la nécessité de porter des gants de protection ou bien d'aérer une pièce après chaque utilisation.

Les produits ménagers peuvent-ils être très toxiques pour notre santé ?

De nombreuses études ont montré que les produits ménagers du quotidien, comme des produits vaisselle, de la lessive ou même des sprays pour les vitres, pouvaient contenir des substances chimiques provoquant des allergies, des irritations et même des symptômes respiratoires. Sans parler des risques de brûlures, notamment en cas de mauvaise utilisation.

N'oubliez donc pas de bien ranger vos produits ménagers pour qu'ils ne soient surtout pas à portée des enfants. Mettez-les si possible en hauteur ou bien fixez des blocs portes. L'une des premières causes d'intoxication par ingestion est due au transfert d'un produit ménager dans un récipient prévu, par exemple pour des boissons : donc ne mettez pas de l'eau de Javel contenue dans un bidon dans une bouteille d'eau vide que vous laisser traîner dans la salle de bain, car un enfant pourrait facilement les confondre ! Quelque 25% des intoxications dues à des produits ménagers touchent des enfants de 1 à 5 ans.

Ce toxiscore ne sera ni obligatoire, ni en place avant 2022. Que faire en attendant ?

Avec la crise du Covid, on a tendance à vouloir tout nettoyer, désinfecter en permanence. D'ailleurs, de nombreux produits qui revendiquent de pouvoir détruire le coronavirus. Je vous conseille plutôt de limiter la quantité de produits ménagers à la maison. En règle générale, un seul produit est largement suffisant pour désinfecter toutes les surfaces. Pour le reste, contentez-vous de choses simples, comme de l'eau et du savon, du vinaigre ou du bicarbonate de sodium qui peuvent remplacer vos détergents, dégraissants ou même les produits d'entretien. En plus de ça, ce sera bon pour la planète, car beaucoup moins polluant !"