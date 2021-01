Symptômes, origine, soins possibles : que sait-on des coliques des bébés ?

DÉCRYPTAGE

Dérangeantes pour le nourrisson, les coliques peuvent également être difficiles à supporter pour les parents, parfois désorientés face aux cris de leur bébé. Comment reconnaît-on les coliques du nourrisson ? D'où viennent-elles ? Comment les soulager ? Le docteur Jimmy Mohamed a fait le point sur ce que l'on sait, mardi dans Sans rendez-vous sur Europe 1.

Comment identifier que mon bébé à des coliques ?

"Pour définir les coliques du nourrisson, on peut s'appuyer sur la règle 'des trois', mais il faut la prendre avec des pincettes. Elle se résume par la formule : 'trois heures par jour, pendant trois jours, pendant trois semaines.' On peut donc penser à des coliques si un bébé se met à pleurer à cette fréquence. Évidemment, si votre enfant pleure 2 h 50 et seulement deux jours sur trois, cela vaut également. Les coliques du nourrisson touche les enfants à partir de l'âge de trois ou quatre semaines. Elles sont rares à la naissance et s'améliorent quasi-spontanément vers deux ou trois mois.

Que sait-on de l'origine des coliques du nourrisson ?

En réalité, il y a un probablement un abus de langage. On appelle ça des coliques du nourrisson, sans être sûr que ça en est vraiment. On n'est même pas sûr que les bébés aient mal. Si ça se trouve, ça ne vient même pas du ventre. D'autant plus que des expériences ont été faites. On a donné de la morphine à des bébés pour voir s'ils allaient moins souffrir, mais ces derniers pleuraient toujours autant.

Les coliques du nourrisson sont aussi très particulières, car les bébés vont pleurer le soir et la nuit mais pas tellement en journée. C'est comme si quelque chose se passait en lien avec l'horloge biologique. Y a-t-il un mécanisme hormonal ? Peut-être. Une autre piste pourrait provenir du microbiote. Le fait d'avoir une motricité intestinale particulière ou une immaturité du tube digestif pourrait leur procurer cet inconfort. Car c'est bien de l'inconfort dont on parle : l'enfant va se tortiller, s'exprimer en pleurant, sans que l'on sache s'il a forcément mal.

Comment soulager ces coliques ?

Malheureusement, il n'existe aucun moyen miracle pour arrêter ces coliques. On sait en revanche qu'elles touchent 20 à 25% des bébés dans les pays industrialisés. Aucun médicament ne fonctionne, même s'il arrive qu'on en donne de temps en temps. Une astuce consiste à porter le bébé. Finalement, il n'y a que ça qui fonctionne. On s'en est rendu compte en Afrique : lorsque le bébé est porté dans le dos, il pleure moins.

Autre possibilité : masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Il peut arriver qu'un parent pète les plombs et laisse le bébé pleurer. Ce n'est pas très grave. Il est possible de le laisser pleurer cinq minutes et de faire autre chose... La balade en voiture en attendant que ça passe est aussi une façon de soulager ce problème. Certains leur donnent du fenouil (en tisane, par exemple). Je conseille également aux parents de ne pas hésiter à en parler. Au cas par cas, on peut adapter les traitements. Sinon, il faut être patient. Ça passe tout seul et ne laisse pas de séquelles."