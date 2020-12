Comment savoir si mon bébé a des coliques ?

Lorsque les bébés pleurent beaucoup, une inquiétude surgit dans l'esprit des parents : et si mon enfant avait des coliques ? Pour savoir s'il en souffre et améliorer le bien-être du nourrisson, le docteur Jimmy Mohamed livre ses conseils comme chaque jour dans l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1.

Des pleurs répétés, un signe...

"Les coliques du nourrisson sont reconnaissables car les bébés pleurent. Et il y a une règle qui vaut ce qu'elle vaut : des pleurs trois heures par jour, trois jours dans la semaine et pendant au moins trois semaines. Sauf qu'évidemment si votre bébé pleure 1h30 ou 2h par jour, il peut rentrer aussi dans ces critères. Ces bébés qui ont des coliques vont néanmoins plutôt bien : ils grossissent correctement, ils mangent bien. Mais ils sont inconsolables.

Si cet inconfort peut parfois angoisser les parents, il reste difficile de savoir si les bébés ressentent de la douleur. Le mot colique vient du latin colicus qui veut dire "qui souffre du colon". Sauf que nous n'avons aucune preuve, d'une part, que ces bébés aient mal et d'autre part, que la douleur provienne du tube digestif. Ce n'est qu'une supposition et peut-être que nous sommes loin du compte.

... mais certains enfants pleurent plus que d'autres

Récemment des chercheurs ont réalisé des IRM sur des bébés, nés à terme, entre le premier et le sixième jour. Pendant l'IRM, ils leur ont fait inhaler trois odeurs : du chou pourri, de la banane et de l'eucalyptus. Ils ont ensuite suivi les enfants pendant plusieurs semaines et interrogé les parents.

Résultat : certains enfants pleurent plus que d'autres. Ce sont ceux qui ont été les plus sensibles à la respiration du chou pourri. Pourquoi ? Les zones qui se sont activées dans leur cerveau, le cortex pyriforme et l'insula, sont également responsables du contrôle de la douleur et de l'autorégulation. Donc les bébés qui pleurent le font en fonction d'un seuil de douleur, plus élevé ou plus bas. Surtout, ils vont avoir du mal à s'autoréguler et à se calmer, raison pour laquelle ils auront tendance à s'emballer et à pleurer de nombreuses heures.

Comment faire pour calmer les coliques du nourrisson ?

Il faut d'abord se calmer soi-même. Il arrive que l'on soit excédé par ces pleurs à 3h ou 4h du matin. Dans ces cas-là, il faut mettre le bébé dans son lit, dans une autre pièce et fermer la porte. Il va peut-être pleurer pendant une demi-heure, peu importe. Les parents ont besoin de remettre les compteurs à zéro pour pouvoir s'occuper au mieux de leur enfant par la suite.

Si on veut soulager son enfant des coliques, il existe une solution qui serait de le porter. On s'est rendu compte que les bébés portés, notamment en Afrique où ils sont souvent mis dans le dos des mamans, avaient moins de coliques.

Puis, il ne faut pas hésiter à les masser car ils ont probablement mal au ventre. Enfin, il existe aussi des petites tisanes, disponibles en pharmacie, parfois à base de fenouil, qui peuvent calmer les douleurs des enfants. Mais le seul traitement reste de patienter car cela s'améliore spontanément vers l'âge de 3 ou 4 mois."