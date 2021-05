Symptômes, contagiosité, vaccin... Cinq questions sur le zona

DÉCRYPTAGE

Au micro de Sans rendez-vous mercredi sur Europe 1, Fanny, une auditrice de Paris atteinte d'un zona sur la hanche, s'inquiétait de devoir retourner travailler en crèches alors qu'on l'a avertie sur la contagiosité de cette maladie. Le docteur Jimmy Mohamed lui a répondu que le zona était peu contagieux, et en a profité pour faire le point sur ce virus qui peut revenir.

Qu'est-ce que le zona ?

"C'est la réactivation du virus de la varicelle qu'on a eu durant l'enfance. Vous allez guérir, mais vous allez garder ce virus en vous, dans les ganglions au niveau des nerfs dans le dos, qui va être latent. Dans 20% des cas, après 50 ans, il va se réactiver et donner le fameux zona."

Quels sont les symptômes et les zones touchées ?

"C'est une atteinte au niveau des ganglions dans le dos. Cela veut dire que tous les nerfs peuvent être touchés, donc que vous pouvez avoir un zona au niveau de la jambe - souvent une seule des deux jambes -, mais aussi au niveau du dos, autour des côtes et au niveau du ventre, ou encore sur le visage. Tout dépend de la localisation et du nerf qui va être touché. Vous allez d'abord ressentir une sensation de brûlure, comme une sciatique. Puis vous allez voir les plaques avec des petites vésicules, des petites bulles qui vont percer, évoluer vers des croûtes. Et vous allez guérir spontanément du zona."

Est-ce contagieux ? Faut-il prendre un arrêt de travail ?

"Le zona ne pose pas de problème car il est peu contagieux. Ce qui peut être contagieux, ce sont justement ces petites vésicules : si jamais vous les touchez et ne vous lavez pas les mains, puis que vous touchez quelqu'un qui n'a pas eu la varicelle, vous pouvez la lui transmettre. Cela peut poser des problèmes chez les nouveau-nés, chez les personnes immunodéprimées ou éventuellement les femmes enceintes. Vous pouvez éventuellement mettre un petit pansement."

Un zona risque-t-il de revenir ?

"Le zona arrive après 50 ans car l'immunité va être moins performante et souvent, lorsque vous êtes un peu fatigué, lorsque vous avez une infection virale, vous êtes à risque de faire un zona. Or si vous en faites, vous pouvez tout à fait en faire un autre puisque c'est une récurrence de la varicelle. Raison pour laquelle, parfois, on peut proposer la vaccination."

Est-il utile de se faire vacciner ?

"Le vaccin est recommandé à partir de 65 ans et jusqu'à 74 ans, mais il est possible de le faire à partir de 50 ans pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait qu'une personne sur deux à 85 ans aura fait un zona au cours de sa vie. La seconde, c'est que le vaccin va être efficace sur le zona, mais aussi sur le risque d'avoir des douleurs post-zona. Si on ne le traite pas ou si vous n'êtes pas vacciné, il est possible d'avoir des douleurs chroniques pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Pour le Covid, il faudra attendre trois semaines avant de vous faire vacciner, car c'est le délai minimum."