Bénigne chez l'enfant, mal tolérée chez l'adulte : nos conseils pour traiter la varicelle

La varicelle est une maladie bénigne la plupart du temps. Quand elle touche l’enfant, elle n’est souvent qu’un mauvais moment à passer mais elle peut en revanche entraîner de sérieuses complications lorsqu'elle survient à l'âge adulte. Dans sa chronique dans l'émission "Sans rendez-vous" sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed décrit les symptômes ainsi que les soins possibles. Il recommande notamment aux adultes qui n'auraient pas contracté la maladie de se faire vacciner.

La varicelle est un virus, le varicelle-zona ou VZV, appartenant au groupe des herpès. Tout commence par une petite période de température, suivie d’une éruption cutanée. Celle-ci survient souvent au niveau de cou mais parfois aussi dans la bouche. Des boutons se forment, d’abord en petites papules évoluant en vésicules amenées à se rompre. Des croutes accompagnées de démangeaisons apparaissent partout sur le corps jusqu’au cuir chevelu. La varicelle a pour particularité d’épargner la plante des pieds et la paume des mains.

Comment traite-t-on la varicelle chez l'enfant ?

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la varicelle. Il faut accompagner l’enfant en attendant que la maladie passe. Il est possible de lui donner du paracétamol si jamais la fièvre persiste. Les effets des antihistaminiques contre les démangeaisons sont quant à eux rarement bénéfiques. Il est recommandé de désinfecter les boutons suintant, car ils peuvent surinfecter, et d’éviter les bains prolongés. Les parents doivent prendre garde à couper courts les ongles de leurs enfants pour se prémunir contre toute surinfection cutanée générée par les grattements.

Surtout, il ne faut jamais donner d’anti-inflammatoire comme l’ibuprofène aux enfants. Ces derniers s’exposent au syndrome de Reye qui peut conduire à des complications neurologiques et même au décès.

La vaccination recommandée pour les adultes

Chez les adultes, la varicelle peut être grave. Elle entraîne des pneumonies et des surinfections bactériennes. La vaccination est possible et recommandée à partir de 12 ans pour toutes les personnes qui n’ont pas eu la varicelle. Dans le cas où des parents n’ont pas contracté le virus, et que leur enfant est lui-même touché, ils peuvent se faire vacciner en urgence dans les 3 jours.

L’opération consiste en l’injection de deux doses espacées de 4 à 8 semaines ou de 6 à 10 semaines, selon le vaccin utilisé. Pour les personnes qui ignorent si elles ont eu la varicelle durant l’enfance, il est possible de faire une prise de sang pour vérifier s’il existe ou non des anticorps (sérologie) contre la maladie.