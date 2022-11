Sexualité : séduction, sentiments... Ces astuces pour donner du plaisir à un homme

Le plaisir masculin peut être un sujet tabou dans une relation de couple. Dans l'émission Bienfait pour vous, quelques semaines après avoir évoqué le plaisir féminin, Julia Vignali et Mélanie Gomez reçoivent psycho-sexologue Sébastien Landry et la love coach Bélinda pour énumérer les différentes façons pour les femmes de donner du plaisir à un homme au quotidien.

Les hommes réceptifs à la séduction

Contrairement à une idée reçue, les hommes apprécient se faire draguer. "C'est flatteur pour tout le monde au final, alors pourquoi pas pour les hommes ?", souligne Bélinda, également présente sur Instagram. "Les femmes osent plus qu'avant et c'est bien plus facile aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux." La love coach affirme que la séduction "augmente la confiance en eux, et ils n'en ont pas eu l'habitude dans les mœurs", ajoute-t-elle sur Europe 1.

Cette séduction va d'abord passer pour les femmes par le "langage corporel", poursuit Bélinda. "La manière dont on va regarder la personne, et aussi oser la complémenter, lui faire des compliments", détaille la love coach.

Les sentiments mis en avant

Une autre idée reçue répandue est d'admettre que les hommes font l'amour de façon mécanique. Toutefois Sébastien Landry, auteur du Désir sexuel (éditions Blanche) estime qu'un homme peut être aussi cérébral, et qu'il a besoin de cela pour se lâcher au lit avec sa partenaire. "On a beaucoup mis en avant le mythe de la sexualité masculine, avec l'homme fort en érection qui fait des miracles avec son sexe, et on oublie le côté sentimental, le côté lâcher prise", explique-t-il dans Bienfait pour vous.

Face à cette obligation de "performance", "beaucoup d'hommes ont aussi besoin de créer une relation où les sentiments sont extrêmement importants", continue le psycho-sexologue, "et aussi, quand il y a le stress d'une journée, des angoisses, comme une femme, on peut être altéré dans sa sexualité."

Un plaisir altruiste

Sébastien Landry aborde également "la peur du jugement" au lit, qui peut créer une frustration au sein du couple. "Il faut échanger tous les deux pour voir si une pratique pourrait plaire pour les deux, et qu'ils se laissent un peu guider", assure le psycho-sexologue.

Quelles sont donc les attentes des hommes au lit ? Dans sa formation "L'art de faire l'amour aux hommes", la love coach Bélinda s'attendait à ce que ses amis répondent "la fellation en premier". Au contraire, ils préfèrent "sentir que la femme se sentait libre, libérée, qu'elle se lâchait et qu'elle prenait du plaisir", répond l'Instagrameuse. Un plaisir masculin finalement très altruiste, "et bien plus qu'on ne le pense", conclut-elle sur Europe 1.