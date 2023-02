Selon une étude, le cannabis est lié à une apparition précoce du cancer du poumon

Les consommateurs de cannabis développent des cancers du poumon plus précocement que les fumeurs de tabac, comme le révèle pour la première fois une étude menée par des chercheurs français sur 9.000 malades du cancer. Un phénomène qui inquiète puisque le cannabis est la drogue la plus consommée dans la population et que 10,6% des Français en ont consommé en 2021, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Même si le cannabis n'est pas officiellement classé comme cancérigène, preuve en est, par cette étude, qu'elle cause autant de dégâts, voire plus, que le tabac.

L'âge moyen de diagnostic d'un cancer du poumon est de 53 ans

53 ans est l'âge moyen de diagnostic d'un cancer des poumons chez un fumeur de cannabis contre 65 ans pour les adeptes de la cigarette. Les malades fumaient trois joints par jour, ce qui représente une consommation moyenne pour les consommateurs de cannabis. Difficile d'expliquer pourquoi le cannabis provoque un surrisque de développer un cancer précoce, mais des hypothèses sont évoquées par les chercheurs.

"Le fumeur de tabac fume du tabac avec filtre, le fumeur de cannabis, lui, n'a pas de filtre dans son joint. Il inhale donc des quantités probablement plus importantes d'agents carcinogènes, que ce soit du tabac et du cannabis, et qui vont effectivement déclencher la survenue d'un cancer du poumon plus précocement", explique Didier Debieuvre, coordonnateur de l'étude qui a mis en avant les dangers du cannabis.

En revanche, selon les premiers éléments de l'étude, les fumeurs de cannabis n'ont pas des cancers plus agressifs que les consommateurs de tabac.