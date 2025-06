AFP / © Antoine Boureau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Hausse significative d'intoxications par des produits au CBD contenant d'autres substances AFP / © Antoine Boureau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Article Suggestions

L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) ont alerté ce jeudi sur des produits au CBD provoquant des intoxications significatives. Depuis 2024, plusieurs centaines de personnes ont été touchées par ce phénomène.