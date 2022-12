Cannabis : les fumeurs de plus en plus âgés, selon une étude

Le fumeur de joints n'est pas l'ado rebelle que beaucoup imaginent... L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives et Santé publique France viennent de publier une enquête. On y apprend notamment que le profil des fumeurs de cannabis est bien loin de celui qu'on pourrait imaginer. Déjà, la moyenne d'âge des fumeurs de cannabis a beaucoup augmenté au cours des dernières années : 25 ans en 1992, 33 ans aujourd'hui.

Changement d'usages

"Ce qu'on observe, c'est une moindre consommation parmi les moins de 25 ans, tandis qu'au-delà de 35-40 ans, on a vu apparaître des usagers qui avaient consommé dans les années 2000", explique Stanislas Spilka, responsable des enquêtes statistiques à l'OFDT et co-auteur de l'étude.

On apprend également que les usages ont changé. Le cannabis est consommé comme certains boivent un verre de vin le soir. "La consommation des trentenaires et au-delà n'est pas perçue comme une addiction ni comme un perturbateur sur le plan personnel, professionnel et psychique", analyse Amine Benyamina, chef du service d'addictologie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. "C'est clairement un produit qui, dans leur esprit, peut être rangé comme le tabac, le vin, les alcools et autres apéros de temps à autre."

Malgré cette baisse de la consommation chez les jeunes, la France reste le pays européen ou les 15-34 ans fument le plus de cannabis.