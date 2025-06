Santé : vivre le long du littoral est bénéfique pour l'espérance de vie révèle une étude américaine

Vivre le long de la côte serait excellent pour l'espérance de vie, souligne une étude américaine publiée fin mai dans la revue Environmental Research. L'accès aux services, mais également une plus faible exposition à la pollution que ceux vivants à l'intérieur des terres, en sont les principales raisons.



Êtes-vous plutôt ville ou campagne ? La rivalité entre les deux ne s'arrête pas au fil du temps. Avantage à l'un pour sa proximité avec les commerces et l'emploi, un point pour l'autre pour son calme et sa verdure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais en réalité, ce sont les habitants des littoraux qui pourraient être les grands gagnants de l'histoire. C'est ce que révèle une étude publiée le 29 mai dernier. Ainsi, selon les scientifiques américains, les personnes vivant le long des côtes ont une espérance de vie supérieure à ceux qui vivent le long des eaux "intérieures", comprenez alors le long d'un lac, d'une rivière ou d'un fleuve.

À lire aussi Espérance de vie : les recommandations des scientifiques pour la prolonger

De meilleures conditions de vie... et financières

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont basés sur des données américaines regroupant des facteurs sociaux, économiques, mais aussi démographiques, en fonction des zones habitées. Et le constat est clair.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ainsi, les Américains vivant le long des côtes bénéficient d'un climat plus tempéré, d'une meilleure qualité de l'air, mais aussi de revenus plus confortables que les Américains vivant le long d'un lac ou d'une rivière. Un dernier point important aux États-Unis, mais aussi en France, où l'espérance de vie peut varier jusqu'à 13 ans entre les plus pauvres et les plus riches, indique l'Insee.

Les chercheurs de l'Ohio à l'origine de cette étude appellent désormais à mettre à disposition certains leviers disponibles sur la côte (proximité avec les loisirs et autres services, opportunités économiques, etc) aux habitants plus à l'intérieur des terres.