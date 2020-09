Saignements du nez : à quoi sont-ils dus et comment les soigner ?

Comme Maxence, auditeur d'Europe 1, nombreux sont ceux à avoir déjà expérimenté un saignement du nez à un moment inopportun. Et parfois, à intervalles réguliers, sans savoir quoi faire pour les arrêter. Dans l'émission Sans Rendez-vous, mardi, le docteur Jimmy Mohamed se penche sur ce phénomène courant qui peut avoir plusieurs causes et qu'il convient de bien traiter.

"Les saignements du nez sont des choses qui peuvent arriver. Dans le nez, il y a des vaisseaux sanguins très superficiels, quasiment à fleur de peau. Il suffit que vous ayez le nez qui coule ou le nez irrité pour que ces vaisseaux se fissurent. Ils sont responsables de ces saignements du nez.

Il peut y avoir d'autres causes à ces saignements. Les pics d'hypertension concernent notamment les personnes âgées ou les patients qui vont prendre des traitements comme des anticoagulants, parfois en surdosage. Ils peuvent être victimes d'écoulements de nez, qui nécessitent une prise en charge.

Faut-il s'inquiéter ?

Quand ça arrive une fois de façon spontanée, ce n'est pas très grave. En revanche, lorsque c'est répété, il faut évidemment consulter votre médecin traitant au moindre doute, dans un premier temps. Il faut également faire une prise de sang pour être sûr que vous n'avez pas de problème de coagulation. Si tout va bien, dirigez-vous vers l'ORL. Avec sa petite caméra, il peut regarder ce qui se passe au niveau de vos vaisseaux du nez. Il y a ce qu'on appelle une tache vasculaire qui, parfois, est trop visible. Avec une sorte de bistouri, il va la cautériser pour éviter d'avoir de nouveau un saignement.

Que faut-il faire quand quelqu'un saigne du nez ?

Lorsque quelqu'un saigne du nez, il ne faut surtout pas lui mettre la tête en arrière, car la personne va déglutir et avaler les caillots de sang. Elle va finir par les vomir. En revanche, il faut, dans un premier temps, se moucher le nez. Ça paraît contre-intuitif, mais il faut évacuer les caillots puisqu'ils sont responsables du saignement.

Ensuite, il faut mettre la tête penchée en avant et pincer le nez avec le doigt et l'index pendant dix minutes. Il faut se chronométrer. Si ça ne marche pas, on recommence. Et vous pouvez éventuellement sucer un glaçon. Ça permet d'entraîner une vasoconstriction des vaisseaux et ça peut arrêter le saignement. Évidemment, si ça ne s'arrête pas, il faut se diriger vers le médecin ou les urgences.