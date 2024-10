Royaume-Uni : les cigarettes électroniques jetables seront interdites en juin

Une loi pour interdire la vente de ces cigarettes parfois appelées "puffs", aux couleurs vives et aux goûts appétissants prisés des jeunes, a été présentée mercredi au Parlement. Les entreprises auront jusqu'au 1er juin de l'année prochaine pour "écouler tout stock restant et se préparer à l'entrée en vigueur" de l'interdiction, selon un communiqué du gouvernement. L'Ecosse, nation britannique qui dispose de pouvoirs délégués en matière de santé, a décidé de repousser sa propre interdiction de ces produits, prévue le 1er avril 2025, pour s'aligner sur la date de Londres.

L'impact environnemental des cigarettes à usage unique

La ministre britannique chargée de l'Economie circulaire, Mary Creagh, a insisté sur le fait que ces cigarettes à usage unique entretiennent une "culture du jetable" et "dégradent les villes". L'année dernière, près de cinq millions d'entre elles ont été jetées dans les ordures ménagères au Royaume-uni, soit près de quatre fois de plus que l'année précédente.

Selon le gouvernement, l'usage de ces cigarettes a bondi de plus de 400% entre 2012 et 2023, et environ 9% des Britanniques achètent et consomment ces produits.

L'inquiétude croissante face au vapotage des jeunes

"Il est profondément inquiétant qu'un quart des 11-15 ans ait consommé des cigarettes jetables l'année dernière, et nous savons qu'il s'agit d'un produit de choix pour la majorité des enfants qui vapotent aujourd'hui", a souligné l'un des secrétaires d'Etat à la Santé Andrew Gwynne. Le gouvernement travailliste va présenter son texte de loi contre le tabagisme "avant Noël".

Le ministre de la Santé Wes Streeting a affirmé lundi que ce texte serait "encore plus ambitieux" que celui présenté au Parlement en avril par le précédent gouvernement conservateur. Celui-ci prévoyait que toute personne née après le 1er janvier 2009 ne pourrait plus acheter légalement de cigarette. Il devait aussi introduire des restrictions sur la vente et le marketing des cigarettes jetables. Mais la convocation des élections législatives de juillet a mis un coup d'arrêt à son examen.

Fin août, le principal syndicat des médecins britanniques avait exhorté le gouvernement à agir face à "l'épidémie de vapotage" chez les jeunes, réclamant une interdiction totale de ces cigarettes.