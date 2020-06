Retour à l'école : comment habituer ses enfants à leur nouveau rythme ?

Malgré la deuxième phase du déconfinement et l'accélération attendue de la réouverture des écoles depuis mardi, tous les enfants n'ont pas encore retrouvé leur établissement. D'autres peuvent s'y rendre seulement de manière partielle. À cause de ces semaines décousues, difficile pour certains enfants de reprendre un rythme dans leur quotidien. Invitée de Sans rendez-vous jeudi sur Europe 1, la psychologue et cofondatrice du cabinet Kidz et Family Clémence Prompsy conseille de "vraiment s'appuyer sur des rituels" pour restaurer un cadre.

"Mettre des règles pour les jours off et les jours d'école"

Pour la psychologue, il est essentiel de ne pas avoir "les mêmes rituels quand on se lève les jours d'école et quand on se lève les jours de week-end." "Les enfants sont très sensibles à ça", ajoute-t-elle.

Dans son cabinet, la professionnelle invite donc "les familles à mettre des règles pour les jours off et les jours d'école". "Chaque geste en appelle un autre : les veilles d'école, on fait ça, ça et ça et à 20h30 on essaie d'aller se reposer, qu'on ait sommeil ou pas", a-t-elle décrit.

Le matin du jour J, sans vouloir imposer ces habitudes, la psychologue suggère de ne pas allumer la télévision avant de prendre le chemin de l'école.

Utiliser des supports

Un autre moyen pour s'habituer à ce nouveau rythme est d'utiliser des supports, pour permettre à l'enfant de se repérer. Clémence Prompsy recommande ainsi "d'essayer de planifier les choses sur un petit emploi du temps." "Ça peut être très rassurant pour les 5-10 ans de savoir que lundi c'est telle personne qui vient les chercher à la sortie de l'école, qu'un tel leur prépare le déjeuner mardi..."

Selon elle, cela permettrait en plus aux enfants d'être acteurs de leur nouveau rythme : "Il peuvent aller eux-mêmes regarder l'emploi du temps et rayer les jours le soir."