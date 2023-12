Retard de la perte de la mémoire, meilleures capacités d'élocution... Les bienfaits d'un animal de compagnie sur notre santé

Vivre avec un animal de compagnie a-t-il des effets positifs sur notre santé ? Selon une étude chinoise publiée cette semaine, posséder un chien ou un chat permettraient aux personnes seules de vieillir en meilleure santé.

Le langage constamment stimulé

Retard de la perte de la mémoire, meilleures capacités d'élocution... Patricia, 69 ans, vit seule avec son chien Gus et lui parle tous les jours. "Tu as bien dormi ? On va promener ! Tu as bien mangé ? On a des discussions à son niveau, il comprend plein de mots. Donc forcément le cerveau fonctionne parce qu’il y a quelqu’un avec nous et qu’on est obligé de s’en occuper", affirme Patricia.

D'après les chercheurs, posséder un chien ou un chat évite d'oublier les mots puisque le langage est constamment stimulé. Avoir un animal de compagnie a d'autres bénéfices pour la santé, rappelle François Beger, président de l’Institut français de zoothérapie. "Côtoyer un animal tous les jours, ça va être quelque chose de très positif pour ces personnes âgées parce qu’elles vont travailler la mémoire, notamment la mémoire ancienne, le préfrontal et tout ça ralentit la maladie d’Alzheimer entre autres."

Vivre avec un chien réduirait de 24 % les risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire

Le contact avec un chien permet aussi de ralentir le système cardiaque. Selon une autre étude, cette fois canadienne, vivre avec un chien réduirait de 24 % les risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire.