Face au danger, « mon chien, c’est devenu une partie de moi »

PODCAST

Chien-guide, chien sauveteur, chien policier ou encore chien de berger, les aptitudes de certains canidés sont surprenantes. D’abord employés pour la chasse, ils sont devenus peu à peu de véritables collaborateurs dans certaines professions. Monique, par exemple, exerce le métier d’agent de sécurité la nuit sur des terrains dangereux, propices aux vols et aux actes de violences. Pour ces raisons, son chien Dust est primordial pour assurer sa sécurité : "Dust, c’est mes yeux, mes oreilles, ma vue.", explique-t-elle au micro d’Olivier Delacroix dans un épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio.

Pour exercer son métier, Monique n’a droit à aucune arme. Son chien, lui est alors indispensable : "On sait que le chien a des sens bien plus développés que l’homme donc s’il y a une intrusion, il détecte et dissuade", confie-t-elle. En effet, grâce à leur flair et de l’entraînement, certains chiens sont capables de détecter des personnes, des explosifs, de la drogue ou encore des produits inflammables.

"C’est un lien bien plus fort qu’un chien de compagnie"

Pour Monique, exercer son métier en compagnie de son chien est une passion malgré la dangerosité de ce milieu. "Les femmes ont un très bon feeling avec les chiens, elles ont une sensibilité vis-à-vis des chiens qui fait qu’elles font un binôme", révèle Patrice, le formateur de Monique. Travailler avec son animal est un moyen de créer un lien encore plus intense avec lui : "C’est un lien bien plus fort qu’un chien de compagnie que vous avez à la maison et que vous retrouvez le soir en rentrant du travail" , raconte Monique dans le podcast "Dans les yeux d’Olivier".

Travailler la nuit a cependant eu quelques conséquences sur la vie personnelle de Monique. Aujourd’hui, elle cherche un compagnon capable de comprendre l’affection qu’elle porte à ce métier de nuit, et à son chien : "Qu’il puisse partager ma passion, ce serait l’idéal. S’il partage ma passion, il comprendra forcément le temps passé avec mes animaux", confie-t-elle pleine d’espoir à Olivier Delacroix.