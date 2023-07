Répulsif, moustiquaire, surveillance... Quelles solutions pour se protéger des moustiques tigres ?

Comme tous les ans, l'été marque aussi le retour sur du moustique tigre sur la quasi-totalité du territoire français. Selon le site vigilance moustiques, la plupart des départements sont en alerte rouge, ce qui signifie que le petit insecte y est largement implanté et actif. Si le moustique reste l'ennemi de nos soirées d'été, le moustique tigre est tout aussi dérangeant, sort en journée, et peut être vecteur de plusieurs virus comme ceux de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Mais comment s'en protéger ?

Réduire la prolifération du moustique tigre

Tout d'abord, il faut savoir différencier le moustique commun du moustique tigre. Le premier appartient au genre Culex, est reconnaissable par son bruit et sort plutôt la nuit. À l'inverse, le moustique tigre est beaucoup plus petit et est facilement identifiable grâce à ses rayures noires et blanches. Aussi, il est plutôt silencieux et pique principalement le matin et le soir. La chaleur est propice au développement des larves des moustiques tigres, qui grandissent dans de petits réservoirs d'eau, comme les pots de fleurs, les gouttières, les vases.

Pour éviter leur prolifération, la première chose à faire est donc de veiller à éliminer l'eau stagnante de tous les lieux où les moustiques sont susceptibles de pondre, ou de la changer très régulièrement (pour un vase par exemple). Pour les récipients qui ne peuvent pas être vidés, il est possible d'installer une moustiquaire ou à défaut, recouvrir la zone d'une couche d'huile, qui tuera les larves par asphyxie.

Comment éviter les piqûres ?

Si la présence de moustiques persiste, plusieurs techniques permettent d'éviter les piqûres. Tout d'abord, porter des vêtements amples couvrant tout le corps. De nombreux répulsifs sont également disponibles sur le marché, mais pour repousser les moustiques tigres, les plus efficaces sont ceux à base d'icaridine, qui a l'avantage d'avoir peu d'effets toxiques, selon l'UFC-Que choisir.

Pour le logement, la technique la plus efficace est d'installer des moustiquaires aux fenêtres. Des toiles qu'il est également possible d'installer au-dessus des poussettes ou des berceaux des jeunes enfants, car de nombreux répulsifs ne sont pas adaptés aux bébés.

Le nombre de cas de dengue a largement augmenté en France, avec 65 cas autochtones en 2022, selon les chiffres de Santé Publique France. Aussi, en cas de forte fièvre, souvent accompagné de maux de tête, il est conseillé de consulter rapidement un médecin.