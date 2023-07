Piqûre de méduse : quels sont les gestes à adopter pour soulager la douleur ?

Avec le réchauffement de l'eau et la surpêche qui dépeuple les mers de ses principaux prédateurs, les méduses sont de plus en plus nombreuses, que ce soit du côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Et plus elles se rapprochent des côtes, plus le risque est grand pour les baigneurs de se faire piquer. Des piqûres normalement sans risque pour la santé, mais qui peuvent provoquer de douloureuses démangeaisons ou des brûlures. Voici tout ce qu'il faut faire (et ne pas faire) en cas de piqûre de méduse.

Comment reconnaitre une piqûre de méduse ?

Vous vous baignez tranquillement quand soudain, vous ressentez une violente douleur. Concrètement, la douleur ressentie au moment du contact avec le tentacule de la méduse est proche d'une décharge électrique. Immédiatement s'ajoute une sensation de brûlure, puis d'importantes démangeaisons.

Visuellement, la zone touchée est rouge et laisse apparaître la trace du tentacule, des plaques ou des boutons. Juste après le contact avec la méduse, des filaments contenant des cellules venimeuses restent à la surface de la peau. Une cicatrice peut également apparaître, et rester visible jusqu'à quatre semaines.

Que faut-il faire immédiatement après la piqûre ?

Si vous pensez avoir été piqué par une méduse, la première chose à faire est de sortir de l'eau et de se calmer. La piqûre peut en effet avoir un effet angoissant et la douleur peut compliquer la nage pour certaines personnes.

Ensuite, il faut rincer abondamment avec de l'eau de mer, et ne pas hésiter à masser la zone avec du sable mouillé : les grains de sable peuvent aider à retirer les filaments venimeux sur la peau. Attention toutefois à ne pas toucher directement la zone avec la main au risque de se bruler. Il est ensuite recommandé de gratter la zone avec un petit carton rigide ou, à défaut, une carte bancaire, ou d'utiliser une pince à épiler. Une fois de plus, l'objectif est de retirer le maximum de cellules venimeuses.

Si un poste de secours se trouve à proximité, rendez-vous y pour que les sauveteurs puissent apporter les premiers soins, et notamment désinfecter la plaie avec un produit antiseptique. Sinon, il faudra le faire dès que possible, ou une fois chez vous. N'hésitez pas non plus à prévenir les secouristes, qui pourront ainsi informer les baigneurs de la présence de méduses.

Normalement, la piqûre de méduse ne comporte pas de risque pour la santé, mais chez certaines personnes, elle peut provoquer une grave allergie. Si la zone piquée enfle, ou si vous ressentez une gêne respiratoire, des vertiges voire des vomissements, appelez immédiatement les secours. Il peut s'agir d'un choc anaphylactique. Contactez également les secours si vous avez été touché au visage, ou si vous avez été piqué à de multiples reprises.

Ce qu'il ne faut pas faire

À l'inverse, il faut absolument éviter de rincer la plaie à l'eau claire, car cela fera éclater les cellules venimeuses et augmentera la douleur. De même, il ne faut pas toucher, gratter la zone ou appliquer de l'alcool dessus.

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas non plus uriner sur une piqûre de méduse : cela ne réduit pas la douleur et pourrait au contraire provoquer une surinfection.

Que faut-il faire les jours suivants la piqûre ?

Normalement, la piqûre finit par cicatriser toute seule. Il ne faut pas hésiter à désinfecter la plaie avec un produit antiseptique dans les heures qui suivent le contact avec la méduse, et à la surveiller les jours suivants.

En cas de réaction modéré, il est possible d'appliquer une pommade antihistaminique, disponible sans ordonnance en pharmacie. Si les démangeaisons perdurent, n'hésitez pas non plus à aller chez votre médecin, qui pourra vous prescrire une pommade à base de corticoïdes.

Comment savoir s'il y a des méduses ?

Parfois, la vigilance et la prévention permettent d'éviter de se faire piquer. Faites attention aux signaux présents sur les plages, comme un panneau ou un drapeau rouge, pouvant signaler la présence de méduses. Aussi, si un poste de secours est présent sur la plage, n'hésitez pas à demander aux sauveteurs.

Aussi, l'organisme ACRI-ST propose une carte qui recense les endroits où des méduses ont été observées durant les dernières 48 heures.

Enfin, si vous vous baignez à l'autre bout du globe, renseignez-vous avant de vous jeter à l'eau car, contrairement à celles que l'on retrouve sur les côtes françaises, certaines espèces de méduses peuvent représenter un risque mortel pour l'Homme.