Un casque de réalité virtuelle pour soulager la douleur ou réduire l’anxiété : le centre hospitalier de Bligny, à Briis-sous-Forges en Essonne, utilise le dispositif Bliss, un casque de réalité virtuelle. Initialement proposé en oncologie pour lutter contre certains effets indésirables de la chimiothérapie, les nausées par exemple, le casque a vu son usage considérablement élargi et est désormais utilisé dans divers services notamment en réadaptation cardiaque et réhabilitation respiratoire pour combattre le stress.

Un outil de relaxation pour détourner l’attention lors des moments anxiogènes

Noémie, 37 ans, est née avec une malformation cardiaque : son cœur n’avait qu’un seul ventricule. Dans son cas, la gestion du stress et de l’anxiété est essentielle pour réduire le risque cardio-vasculaire. Son soignant, Elias, lui propose le casque de réalité virtuelle. "Ça permet de partir un petit peu, de pouvoir penser à autre chose, à notre maladie ou à tout ce qui nous gêne au quotidien", confie-t-elle.

"Le fait de s'évader, d'oublier son quotidien, de partir loin dans leur imagination, ça les déconnecte du moment et ça leur fait penser à autre chose qu'à leur pathologie. C'est comme ça qu'ils retrouvent une forme d'apaisement et qu'ils sont plus détendus", précise son soignant, Elias.

Une totale immersion pour réduire les douleurs